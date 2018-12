Lluvia de críticas a 'Muévelo', el primer single de Sofía Suescun

El estreno como cantante de la televisiva Sofía Suencun ha provocado un incendio en las redes sociales. Multitud de usuarios han criticado a la joven de no saber cantar y de abusar del auto tune, la conocida técnica artificial para que la voz suene mejor.

Ya antes de que se publicara el videoclip los seguidores de Operación Triunfo criticaban que el logo de 'Muévelo', el tema de Sofía, era idéntico al de Lo Malo, el éxito de Ana Guerra y Aitana. Y ahora que la canción ha visto la luz, las críticas no han cesado, sino que se han incrementado.

"Menuda mierda de letra, de videoclip y de voz. Quieres estar en todas partes y la música no es lo tuyo. Me he tirado todo el rato mirando cuánto quedaba para que terminase...lo siento, pero no me ha gustado NADA", escribía un usuario.

En el videoclip de la canción podemos ver a la de Pamplona seduciendo a su nuevo pretendiente y sacando las uñas al ritmo de 'Muévelo'.