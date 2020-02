Lola Índigo corrige a un fan y a la Wikipedia

Si cuestionas la identidad de Lola Índigo ten cuidado porque puede que sea la propia cantante quien te responda para desmentir la información. El lugar de nacimiento no determina la identidad de cada uno, y eso es lo que Lola Índigo ha querido dejar claro.

Todo comenzaba con un tuit del cantante Xuso Jones que proponía un juego: "Sin decir el nombre de tu ciudad, ¿por qué es famosa?". Rápidamente, un granadino respondió enumerando lo más típico de la ciudad. "la Alhambra, el Albayzin, Sacromonte, Dellafuente, Áyax y Prok, los miradores, los Cármenes, Sierra Nevada, las tapas...".

Un usuario quiso añadir a esta enumeración la exposición Arco y a la artista Lola Índigo, pero el granadino no lo tenía muy claro... "A Juan Pinilla sí x ser de Huetor, pero a Lola no la considero x el simple hecho d haber nacio en Madrid...aunque ella se considere d Granada no sé xq", decía.

Así, con el debate sobre el origen de Lola Índigo sobre la mesa, la propia cantante quiso dejar claro lo que pensaba y sentía al respecto. "Pone madrid en mi dni porque es donde mi madre se puso de parto, toda mi familia es andaluza me criao en huetor tajar soy mas panciverde q una rana y seguramente mas malafollá q tu", contestó, rotunda.

Además, la cantante ha hecho un llamamiento a La Wikipedia para que corrijan su información biográfica, porque aunque el dato real es que es madrileña, ella se considera granadina de pura cepa.