Lola Índigo arrasa enseñando el culo sin Photoshop: "la celulitis también quería salir"

Tras su paso por 'Operación Triunfo', Mimi Doblas se ha convertido en una de las artistas más exitosas de nuestro país con su proyecto musical Lola Índigo. Además de arrasar en la música, también lo hace en la red, donde lanza mensajes feministas y reivindicativos, defendiendo la naturalidad en el cuerpo de la mujer.

Su última publicación en Instagram ha sido muy aplaudida por no ocultar sus "imperfecciones". La artista ha mostrado una imagen suya en la que aparece en ropa interior durante una sesión de fotos para Tezenis.

"Mi culo Tezenis sin Photoshop porque el cartel no tenia parte de atrás y la celulitis también quería salir", ha escrito la intérprete de 'Mujer Bruja', dando a entender que en las imágenes de la campaña publicitaria no mostró su trasero y, por lo tanto, no pudo presumir de defectos.

CUMPLIENDO SU SUEÑO

Lola Índigo está en uno de sus mejores momentos profesionalmente y personalmente. Sin embargo, su camino al éxito no ha sido fácil.

Desde pequeña, Mimi tenía claro que quería ser artista, que le gustaba bailar. Así que el salón de su casa se convertía en un plató de televisión y en su cabeza "llevaba un vestido de lentejuelas y cantaba en una gala de Nochevieja presentada por Roberto Leal", tal y como ha mostrado en la red, donde ha compartido un vídeo suyo de niña.

Tras una larga formación y hacer sus primeros pinitos, la artista consiguió una plaza en la academia más famosa de la televisión: 'Operación Triunfo'. A pesar de ser la primera expulsada de su edición, Mimi ha sido una de las concursantes más exitosas de OT 2017 y sus canciones acumulan miles de reproducciones.

Además, Lola Índigo lucha por el empoderamiento femenino y lo hace a través de su música, pero también de sus mensajes en las redes sociales donde comparte divertidas imágenes, como la del culo al aire en mitad de la carretera, o el sensual posado para enseñar su nuevo tatuaje.