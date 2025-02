Lola Índigo opina sobre la polémica de Karla Sofía Gascón: "Creo en la reinserción"

"Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España..." o "El mayor atraso de derechos está en el islamismo" son algunos de los tuits antiguos de la actriz española Karla Sofía Gascón que se han viralizado durante los últimos días tras su nominación como Mejor actriz protagonista en los Premios Oscar 2025.

Esta polémica ha provocado que la intérprete adquiera un papel muy secundario en la campana de Emilia Pérez, la película donde interpreta el papel principal. "Había tomado hace mucho la decisión de cerrar una red social que ha tomado una deriva terrible, en la que yo a veces también he caído, y por lo cual pido disculpas", dijo Gascón para disculparse.

Este tema ha sido uno de los que más preguntas ha protagonizado durante la alfombra roja de los Premios Goya 2025 durante la tarde del sábado 8 de febrero, donde la prensa ha querido conocer la opinión de los famosos invitados a la ceremonia sobre los mensajes Gascón.

Una de las que ha querido dar su opinión ha sido la cantante Lola Índigo, quien ha criticado dichos mensajes mientras asegura que confía en que la actriz cambie de opinión. "Cada vez hay más muestras de que la huella digital importa y que hay que ser responsable con lo que uno pone en Internet", cuenta a RTVE.

"Ya no solo por la repercusión que pueda tener de cara al futuro, sino por el daño que hace a las personas. No se pueden hacer las cosas con impunidad. No obstante, también creo en la reinserción, que la gente puede cambiar y puede aprender de sus errores. Sobre todo hay que saber pedir perdón", comenta la estrella de la música.