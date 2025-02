Los tuits más polémicos de Karla Sofía Gascón sobre George Floyd, Hitler o el islam

"Había tomado hace mucho la decisión de cerrar una red social que ha tomado una deriva terrible, en la que yo a veces también he caído, y por lo cual pido disculpas". Estas son las palabras recogidas por EFE que Karla Sofía Gascón emitió a la prensa el viernes 31 de enero tras la gran viralización de antiguos tweets suyos contra el islam, entre otras cosas.

La actriz es la única española nominada en los Premios Oscar 2025, y la polémica por sus mensajes ofensivos supone un gran obstáculo de cara a alzarse ganadora en los reconocimientos estadounidenses por su papel protagonista en Emilia Pérez. De hecho, su compañera de reparto Zoe Saldaña, nominada a Mejor actriz de reparto, ha criticado a Gascón por sus viejos comentarios en X (antes Twitter).

"Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste", comenta Saldaña en una sesión de preguntas y respuestas recogida por The Hollywood Reporter. "Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún colectivo", añade.

Los polémicos mensajes de Karla Sofía Gascón

La actriz compartió en el pasado en su perfil de X, ahora desactivado, numerosos mensajes contra el islam. "Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España... Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam", escribió en uno de ellos.

"El mayor atraso de derechos está en el islamismo" o "cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones" son otras de las frases de la española más comentadas.

Uno de los tuits antiguos más duramente criticados de Karla Sofía Gascón habla sobre el afroamericano George Floyd, que murió a manos de un policía iniciando una movilización masiva denominada Black Lives Matter. "Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quiénes consideran que la policía es asesina. Todos errados", dijo.

La española también criticó a los Premios Oscar en 2021, a los que acusaba de ser demasiado reivindicativos. "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo", escribió.

En 2019, Gascón publicó un tuit diciendo: "Hitler creía que su pueblo era divino porque pertenecía a una raza superior. Todos acabaron con él, ahora la esvástica siquiera puede reproducirse. La iglesia, el islam, etc, etc. han causado millones de muertes más a lo largo de la humanidad y ahí siguen. Da que pensar".