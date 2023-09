Lola Índigo responde a los que critican su nueva etapa musical por "apropiarse" de la "estética andaluza".

Mimi ha hablado. La Miriam Doblas más sincera se ha colocado la cámara de frente para ponerse seria y contestar a la ola de críticas que ha levantado este viernes su tema Mala suerte, en el que la cantante colabora con Dellafuente volviendo a las raíces granadinas que unen a los dos artistas.

Con el lanzamiento del tema, en el que Lola Índigo se despoja de melenas y coreografías hipnóticas para entonar un viaje a sus orígenes, a Huétor Tájar, su pueblo, y en el que muestra su lado más íntimo. Mimi canta sobre el rencuentro con un amor tormentoso del pasado que hoy es imposible de recuperar junto al rapero andaluz Dellafuente.

El videoclip del tema, ambientado en la Granada más auténtica con planos que recurren sus calles y su gente, ha trascendido el redes sociales por dos bandos: sus seguidores, que han aplaudido la nueva cara de la intérprete que saltó al estrellato con Ya no quiero ná; y sus detractores, que han criticado a la artista acusándola de "apropiación" de la "estética andaluza", cuya representación no consideran que sea genuina.

No es ningún secreto que Lola Índigo lleva tiempo preparando su versión más pura. Ya lo anunció ese 10 de agosto con un vídeo en el que brotaba un llanto inevitable al hablar de su carrera musical con su maquillador. Él le decía: "Has sido todo lo que has querido ser", tras lo que vino la gran pregunta: "¿Y ahora qué estás siendo?" a lo que Lola, segura, contestaba: "Mimi", el nombre de pila de la artista y con el que se presentó al público en televisión.

Este viernes, acompañando a la emoción del nuevo tema con su colega de profesión y paisano, a Lola le ha tocado un breve momento amargo en el que se ha puesto seria para contestar a las críticas. Durante una emisión en directo desde sus redes sociales, Mimi explicaba: "Tengo que añadir una cosa que no me ha gustado un pelo. He visto hoy como alguien que hablaba de la estética andaluza o algo así", comenzaba.

Acto seguido, ha lanzado, directa: "Ser andaluz no una estética. Ser de Andalucía no es una estética. La cultura, el folclore y las costumbres nuestras no son estética. Eso lo tienes o no lo tienes. Fin", zanjaba, para luego dirigirse a sus detractores: "Para toda esa gente que habla tonterías: Una estética era Akelarre. Una estética era La niña. Una estética era El dragón. Esto no es una estética, esto es en mi vida y soy yo y es lo que yo quería contar y y cualquiera que sea andaluz y que vea el vídeo se va a sentir identificado con todo lo que hablo".

Mimi ha dejado claro una vez más que esta nueva etapa no se trata de otro personaje, u otra apuesta audiovisual. Se trata de su verdadero yo, de un viaje a la esencia y las raíces. Al origen.

La acusación nos suena. Pasó lo mismo con Rosalía cuando catapultó su carrera con su segundo disco El Mal Querer.