Lola Índigo estrena 'Mala suerte', su canción con Dellafuente: la letra y el videoclip

Dos estilos diferentes se funden en Mala Suerte, la nueva canción de Lola índigo en la que colabora con el rapero granadino Dellafuente y que ha estrenado este viernes 1 de septiembre en todas las plataformas.

La canción, que avanzó en su reciente concierto en Huelva haciendo una breve interpretación a capela, es un viaje a los orígenes de la cantante de Huétor Tájar que muestra su lado más íntimo.

Lola Índigo canta sobre el rencuentro con un amor tormentoso del pasado que hoy es imposible de recuperar. El tiempo no cura las heridas de un amor que no se supo cuidar.

"Mientras tú culpabas a la mala suerte | Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme. | No vuelvas buscando eso que hubo siempre | No quiero acordarme, te saqué de mi mente | No vuelvo a buscar… como siempre", canta la intérprete, que hizo la presentación oficial del tema en el concierto del viernes 25 de agosto en el Starlite Festival.

Letra de 'Mala Suerte' de Lola Índigo y Dellafuente

[Intro: Lola Indigo]

Tengo un niño que se desespera

Dice: "No me quieres, ¿cómo te quiero yo?"

Si yo ya era así, ¿por qué me celas?

Esta hookeado de mí, yo sé que eso no e' amor

[Pre-Estribillo: Lola Indigo, Lola Indigo & DELLAFUENTE]

Pienso seguir igual

Mírame a los ojos y di la verdad

O miénteme a la maldita cara otra vez más

Yo me cansé ya de serte leal, no tienes dignidad

Ah, ah, ah, ah

[Estribillo: Lola Indigo, Lola Indigo & DELLAFUENTE]

No vuelvas buscando eso que hubo siempre

No quiero acordarme, te saqué de mi mente

Mientras tú culpabas a la mala suerte

Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme

No vuelvas buscando eso que hubo siempre

No quiero acordarme, te saqué de mi mente

Mientras tú culpabas a la mala suerte

Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme

[Verso 1: DELLAFUENTE]

Ni rojo ni verde, lo nuestro era gris

Demasi'ás presiones, reventó el Tetra Brik

Estuvo vivo, ahora está rest in peace

Alegre pero triste, como en un vis a vis

Admiro tu nombre, la fuerza que tiene

Eso no quita que a mí no me conviene

Te tengo en la cabeza, yo te tengo en la' siene'

Fuiste mi religión, ahora tiene' otro fiele'

[Pre-Estribillo: DELLAFUENTE, DELLAFUENTE & Lola Indigo]

No vuelva' buscando eso que hubo siempre

Que ni en cuerpo ni alma ya no estoy presente

Encima 'e tu cabeza hay un cartel fluorescente

Con un "no" gigante, ¿lo siente'?

[Estribillo: Lola Indigo, DELLAFUENTE & Ambos]

No vuelvas buscando eso que hubo siempre

No quiero acordarme, te saqué de mi mente

Mientras tú culpabas a la mala suerte

Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme

No vuelvas buscando eso que hubo siempre

No quiero acordarme, te saqué de mi mente

Mientras tú culpabas a la mala suerte

Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme

[Verso 2: Lola Indigo]

Me devoraste el reloj, mira como me tenías

Me he deja'o to'a la voz de gritarte bulerías

De malo fue a peor, y ahora las mano' vacías

Esperando que alguien me quite el dolor

Me ha dejado un colocón, un ramo solo de espinas

Un grito que no oyó nadie, una palabra prohibida

Canciones de amor se esconden por la' esquina'

Si mi pobre corazón más roto que tus mentiras

[Pre-Estribillo: Lola Indigo]

Yo soy como el mar y tú no tiene' barco

Dice que me quiere, que yo a ti no tanto

Me quedo a la orilla, te miro nadando

Por no hacerme frente, te estás alejando

[Estribillo: Lola Indigo]

No vuelvas buscando eso que hubo siempre

No quiero acordarme, te saqué de mi mente

Mientras tú culpabas a la mala suerte

Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme

No vuelvas buscando eso que hubo siempre

No quiero acordarme, te saqué de mi mente

Mientras tú culpabas a la mala suerte

Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme

[Outro: Lola Indigo & DELLAFUENTE]

(Mi mente, de mi mente)

(Mi mente, de mi mente)

(Mi mente, de mi mente)

(Mi mente, de mi mente)

Free mimi

Ahora todas las miradas apuntan hacia el próximo tema que va a sacar Lola índigo. Todo apunta a que va a ser Plastilina, otro de los temas que ha ido adelantando en sus conciertos.