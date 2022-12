Luis Enrique habla de su música favorita y confiesa si los jugadores pueden tener sexo antes de los partidos

Luis Enrique -o Luis Padrique para los forofos- se está convirtiendo en una auténtica sensación gracias a su canal de Twitch. El carismático entrenador acumula cientos de miles de espectadores en sus directos, donde responde las preguntas más surrealistas de los aficionados.

Es cierto que da alguna que otra charla sobre las tácticas de la selección, pero lo que más se repite son cuestiones sobre su vida personal, sus hábitos y su relación con los jugadores de la selección. No es ningún secreto que Ferrán Torres se ha convertido en su nuero por la relación con su hija Sira y esto a los aficionados les despierta mucha curiosidad.

También quisieron saber cuál era su dieta más habitual. Así, cuando le preguntaron qué había cenado ese día, respondió sin dudarlo "seis huevos, tres cocidos y tres fritos". Una sorprendente revelación que dejó impresionados a sus suscriptores.

Su música favorita: María José Llergo, Besmaya o Jimena Amarillo

Este miércoles volvía a dar que hablar cuando se metió en cuestiones musicales. Los fans le preguntaron cuáles eran sus canciones y grupos favoritos y sin dudarlo comenzó a responder, nombrando a muchos de sus artistas preferidos.

"Me gusta mucho Besmaya, es nun grupo que he conocido hace muy poco y que me encanta. Me gusta mucho Sunrise, me gusta Jimena Amarillo, son los que suelo escuchar más. María José Llergo también me gusta, Malmo040 también, Joan Dausà me encanta, además es un amigo y me encantan todas sus canciones", relató ante sus espectadores, dando todavía más detalles.

"A partir de ahí soy bastante clasicote. Manolo García, Bunbury, El último de la fila, Víctor Manuel, mi paisano, cómo no... Pero ahora últimamente cuando trabajamos que es cuando más música escucho, yo estos grupos nuevos, nuevos para mi, desconocidos para mi, quizá que no tienen una gran repercusión pero que me gustan mucho, me gustan a mi. He descubierto todo esto gracias a ponerme en Besmaya, le doy a la 'radio' de la canción y ya aparecen grupos similares", contó. Que Luis Enrique haya descubierto un truco de Spotify tan útil como ese causó sensación en el chat.

Luis Enrique habló de la posibilidad también de escribir un libro sobre su carrera, algo de lo que podría hablar "largo y tendido" pero que no tiene en mente por ahora. "Desde los 20 años soy una persona popular, conocida, y quizás he sido más años una persona conocida que una persona no conocida, y eso le da a la vida unas connotaciones diferentes a las de una persona normal", contó. "Quién sabe, algún día quizá tenga tiempo", vaticinó.

"¿Bad Bunny es un grupo de música?"

Uno de los momentazos del directo llegó cuando, al ver que no mencionaba la música urbana ni el reaggeton entre sus destacados, un usuario le preguntó directamente por Bad Bunny. "¿Bad Bunny es un grupo de música?", le preguntó en alto a un miembro de su equipo, lo que significa que Luis Enrique no conoce a uno de los artistas más escuchados del año.

¿Pueden los jugadores hacerse un 'Vladimir'?

El sexo antes de los partidos o concentraciones importantes también ha sido tema de conversación durante el directo en Twitch. "¿Pueden los jugadores hacerse un 'Vladimir' o puede suponer desgaste físico?", preguntaba, intrigado, un usuario, utilizando esa curiosa expresión para referirse a la masturbación "antes de dormir".

Para Luis Enrique tener sexo antes de los partidos no es ningún problema. "Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud es bienvenido, además no hace falta que se lo diga el Míster, cada uno que haga lo que quiera siempre y cuando no moleste a los demás, todo lo contrario, felicidad es lo que buscamos aquí", matizó.