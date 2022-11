Conoce a Luis Enrique en 10 datos: su mujer, sus hijos, su casa familiar, su sueldo y su dieta

"200.000 espectadores, no sé que voy a hacer si todos dicen que soy su padre". Ni el propio Luis Enrique termina de creerse el cariño que está recibiendo por parte de la afición durante este Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Los forofos se refieren a él como 'Luis Padrique'. Lo adoran tanto como a un padre y lo cierto es que es un sentimiento comprensible. El seleccionador está haciendo soñar a los españoles con el título y la goleada de España ante Costa Rica del pasado miércoles ha sido solo el principio.

Es imposible adivinar cómo terminará la competición pero lo que está claro es que el entrenador está poniendo todos sus esfuerzos en concentrar a los futbolistas y aplicar las mejores tácticas ante el enemigo. Repasamos la trayectoria y la vida personal del entrenador más carismático.

1. Sus inicios como jugador

Aunque actualmente dirige a la Selección Española de Fútbol, Luis Enrique Martínez García entró en el mundo del fútbol como jugador.

El asturiano, que ahora tiene 52 años, empezó su carrera deportiva con solo 18, cuando entró en la Tercera División con el Sporting Atlético para luego subir al Real Sporting de Gijón en 1989.

Más tarde saltaría al Real Madrid C.F —con el que consiguió una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España— y al F. C. Barcelona —donde conquistó dos Ligas, dos Copas, una Supercopa de España, una Recopa y una Supercopa de Europa—.

En 2008 colgó las zapatillas para dedicarse a las tácticas. Como entrenador ha dirigido equipos tan importantes y reconocidos como el F.C. Barcelona, la A.S. Roma o el R C Celta de Vigo.

2. Su mujer Elena Cullel, con la que lleva 25 años

25 años casados y casi 26 de relación. No cabe duda de que forman una de las parejas más consolidadas del mundo del fútbol.

El asturiano conoció a la que a día de hoy es su mujer en 1996, el mismo año que fichó por el Barça. Él tenía 26 años y ella, 25.

Luis Enrique y su mujer Elena Cullell, la historia de la pareja // Gtresonline

Solo tardaron un año en casarse. La boda se celebró un 27 de diciembre de 1997 y la Luna de Miel tuvo que ser breve. Viajaron a Francia. Van Gaal, que en aquel momento era su entrenador, no le dio muchos días libres.

3. Sus tres hijos

La pareja ha vivido una de las pérdidas más dolorosas que se pueden sufrir. Su hija Xana, la pequeña, falleció en agosto de 2019. Tenía nueve años y sufría un cáncer de huesos.

La enfermedad de su hija pequeña le ha implicado en numerosas iniciativas solidarias, como proyecto 'Realidad mejorada', destinado a la nueva Área de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron.

Sus otros dos hijos son ya mayores de edad. Pacho tiene 23 años y es un gran aficionado al fútbol, el surf y el esquí acuático con tabla. Cursa estudios universitarios de Auditoría y Gestión Financiera en la UPF Barcelona School of Management.

Sira tiene 22 y es amazonas. Su talento sobre el caballo la ha llevado a ganar varios premios.

En diciembre de 2020 se convirtió en ganadora del Campeonato de España de Jóvenes Jinetes. Poco después posó para Vanity Fair y concedió una entrevista en la que aseguró que su padre "tiene carácter pero es muy familiar" y que su madre "es superdulce y familiar, muy cariñosa y fuerte. ¡Es una madraza y lo da todo por sus hijos!".

4. Suego de Ferran Torres

Fue en enero de este año cuando se supo que el futbolista Ferrán Torres, miembro de la Selección Española, mantenía una relación con Sira Fernández, la hija de Luis Enrique.

Fueron capaces de que su romance fuese secreto durante un tiempo pero sus imágenes juntos en las redes sociales confirmaron que se habían enamorado. Fue Torres el que dio el primer paso: felicitó a su chica por su destreza sobre el caballo en el campeonato de Polo Real CSN2* del Club de Polo de Barcelona, donde consiguió un primer y tercer puesto montando a Hannah van het Lambroeck.

Ferran Torres nació el 29 de febrero del año 2000 en la localidad de Foios, en Valencia.

Tiene 22 años y con solo seis se incorporó a la cantera del Valencia C.F. Desde pequeño demostró sus habilidades con el balón y fue una de las apuestas de Luis Enrique —su ahora suegro- en la pasada Eurocopa. En el Mundial también se ha posicionado como la mano derecha del entrenador sobre el campo.

Marcó su primer gol en la competición el pasado miércoles y se lo dedicó a su novia con un romántico gesto: dibujando una S de Sira con sus manos.

5. Su mansión en Gavá

Los Martínez Cullel viven en Gavà, un municipio del Baix Llobregat (Barcelona), donde tienen una casa de más de 800 metros cuadrados.

Tienen piscina, garaje y pista de pádel en una parcela que mide 2.400 metros. Suelen veranear en Almuñécar (Granada), localidad donde Cullel tiene una propiedad a su nombre.

6. Su sueldo como seleccionador y su pasado como entrenador en el Barça

Luis Enrique firmó su contrato con La Roja en julio de 2018. Pactó un acuerdo de cuatro años, hasta este Mundial de Qatar 2022, con un sueldo inicial de 1,5 millones de euros anuales.

No es lo que cobra ahora. En abril de 2020, con la irrupción del coronavirus y la posterior crisis en el fútbol, decidió renunciar al 25% de su ficha, eso significa que prescindió de 350.000 euros al año y se quedó con 1,15 millones euros anuales. Esto se traduce en 95.800 euros al mes.

Así lo mantiene la web especializada Finance Football, que ha elaborado un ranking de los entrenadores y seleccionadores que más dinero ingresan en sus nóminas del mundo.

En 2017 se coló en el ranking de los entrenadores mejores del mundo publicado por la revista France Football. El asturiano, que ya tenía en sus planes dejar el Barça en mayo de 2018, ganaba 11 millones de euros al año.

7. Su canal de Twitch: nueva faceta como streamer

Parece que ha inventado una nueva categoría en el mundo de los streamers. No conseguirá los mismos números que Ibai Llanos o Auronplay, los españoles más seguidos de Twitch, pero sus directos se han convertido en un fenómeno imperdible para cualquier aficionado de La Roja.

Sus conexiones suelen durar 45 minutos, tiempo en el que compadrea con sus espectadores y resuelve dudas. De esta manera se ahorra las preguntas incómodas que los periodistas podrían hacerle en una rueda de prensa normal, pero gana en cercanía y naturalidad.

El Mundial acaba de empezar y ya ha conseguido superar los 200.000 espectadores. Todo el dinero que recaude a través de la plataforma dorada lo donará a asociaciones benéficas. Sus seguidores han aumentado en las últimas horas hasta llegar hasta los 534.000.

8. Por qué lo llaman Luis Padrique

Las redes sociales fueron las encargadas de bautizar a Luis Enrique como Luis Padrique. El término 'padrique' surge de la asociación de la palabra 'padre' y su apellido, Enrique.

Sus ocurrencias a la hora de responder a los periodistas lo auparon como un genio de los zascas, una destreza que, unida a su currículum e innumerables títulos, hicieron que la afición lo catalogase como su "padre".

La goleada de España ante Costa Rica el pasado 23 de noviembre, cuando vencieron por 7-0, provocó que 'Luis Padrique' se convirtiese en tendencia en España. Los aficionados no se esperaban una hazaña de este calibre.

9. Su dieta

Una de las revelaciones más sorprendentes que ha llegado gracias a su cuenta de Twitch. Uno de los espectadores quiso saber qué había cenado el asturiano ese día y ni corto ni perezoso desveló una curiosa dieta rica en proteínas y nutrientes.

"He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y de postre un yogur. Y en los días prepartido nos tomamos una cervecita. Es un ritual. La verdad es que no se puede tener una energía mejor. Tenemos muchas ganas ya de demostrar todo".

Frente a la creencia popular de que no es bueno comer huevo todos los días, uno de los espectadores del directo manifestó su sorpresa: "¿Seis huevos?", a lo que Luis Enrique le respondió de forma más extensa: "Sí, seis huevos. Y más puedo llegar a comer en un día". "Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. Y si te aseguras de que son huevos de corral... Aquí no lo sé [en Qatar] espero que aquí haya gallinas pastando. Pero no creo que en el desierto hayan muchas gallinas", manifestó.

10. Sus rituales antes de saltar al campo: arenga, música y diversión

Una vez dentro del estadio llega el momento de poner máxima concentración en cuerpo y mente. "Calentamiento típico 40 minutos antes, media hora antes, y ya antes de salir al campo les doy una mini charla, antes de que Busi haga la arenga con el grito típico que hacemos, pues nada. Un pequeño estímulo antes de empezar para unir energía, nos juntamos todos en corro para salir pensando en lo que tenemos que hacer", contó ante la curiosidad de los espectadores y aficionados.

La palabra arenga se refiere a un discurso pronunciado para motivar y encender los ánimos de los que lo escuchen.

Nada de estrés ni presión en los minutos antes del partido. "A mi me gusta escuchar música y que los jugadores escuchen música en el autobús, antes del partido. De hecho es una fiesta. Antiguamente a los entrenadores les molestaba que escuchásemos música. Parecía que íbamos al matadero, todos en silencio. Esto es una fiesta. Yo quiero que bailen, que se rían, que hagan lo que quieran. El que necesite rezar que rece, el que necesite meditar.... Lo que sea. Esto es algo divertido, hay que sonreír, alegrarse y hacer bromas", explicó en la plataforma morada.