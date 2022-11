El romántico gesto de Ferrán Torres con Sira Martínez tras marcar un gol en el Mundial de Qatar

España está de enhorabuena. La Roja se ha coronado como campeona contra Costa Rica en su primer partido del Mundial de Qatar 2022. Después de marcar siete goles, los de Luis Enrique se enfrentarán el domingo contra Alemania.

Uno de los que más contentos estará esta noche es Ferrán Torres, ya que ha marcado dos de los siete tantos en el juego. Sin embargo, en la celebración de uno de ellos ha tenido un precioso gesto con Sira Martínez, su novia desde hace un año e hija de Luis Enrique.

Ha sido bastante sutil, pero los más avispados sí se han dado cuenta de lo que ha hecho el joven al meter gol. Con las manos ha formado la letra S, la inicial de su pareja, que se encontraba entre las gradas entre más espectadores.

Las bromas entre Luis Enrique y Ferrán Torres

Luis y Ferrán tienen una excelente relación y se ha visto con los comentarios que se han hecho durante estos días en Qatar. El entrenador de la Selección Española charló con sus fans en Twitch y un seguidor preguntó: "Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo ¿Cuál es la tuya?"

Luis Enrique tuvo que pensar un poco su respuesta y al final acabó bromeando sobre el asunto: " La mía es muy fácil, el señor Ferrán Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza".

Ante esto, Ferrán se pronunció y dijo: "Para nada me siento así. El entrenador es muy bromista, fue una cosa del directo. Con este entrenador no hay nadie indiscutible, es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo".

Además, Ferrán Torres dejó muy claro: "El entrenador y yo sabemos diferenciar cuando somos familia y cuando entrenador-jugador. Lo estamos llevando muy bien".