Madonna amenaza a un fan con cancelar el concierto si no deja de fumar

Madonna paró las pruebas de sonido del concierto en Santiago de Chile porque un fan estaba fumando y le dijo: "Si vas a fumar, no haré el concierto. No te preocupas por mí, yo no me preocupo por ti".

La gira MDNA Tour, la más rentable del año junto a la de Bruce Springsteen, ha pasado por Santiago de Chile, aunque los fans estuvieron a punto de quedarse sin concierto.

Madonna paró las pruebas de sonido porque uno de sus fans estaba fumando: "Hay gente fumando ahora mismo, nada de fumar", y luego se dirigió en concreto al individuo: "Si vas a fumar, no haré el concierto. No te preocupas por mí, yo no me preocupo por ti. ¿Vamos a jugar a este juego? No estoy bromeando, no puedo cantar si fumas, ¿entiendes?."

Pero al parecer el fan no tomó en serio a la diva del pop y continuó con su cigarrillo, cosa que empezó a cabrear a Madonna y cambió el tono tranquilo del principio diciéndole: "Me estás mirando y fumando cigarrillos como si fuera una p**a estúpida".

Finalmente ante el cabreo de la cantante y los gritos de los otros asistentes pidiéndole que apagase el cigarro, el fan accedió y todo quedó en esta peculiar anécdota.

