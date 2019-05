Maluma, ignorado por la prensa en la MET Gala

NI UNA FOTO...

Maluma está llegando muy lejos y ha alcanzado muchos éxitos. La última parada de su viaje le ha llevado hasta la MET Gala, pero el impacto no ha sido el deseado. El colombiano ha sido ignorado tanto por los famosos estadounidenses como la prensa y los fotógrafos, que al parecer, no le hicieron ni caso porque no sabían quién era.