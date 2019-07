Las manías de Naomi Campbell para viajar en avión: mascarilla y toallitas desinfectantes

Naomi Campbell ha explicado que su obsesión por los gérmenes hace que tenga que limpiarlo absolutamente todo. A la hora de subirse al avión tiene que cubrir el asiento y hasta ponerse mascarillas para evitar que nadie le toque o estornude al lado.

El vídeo empieza con la llegada de Naomi Campbell al aeropuerto de Niza (Francia) y como cualquier otro pasajero pasa por varias tiendas para hacer tiempo hasta el momento de embarque. La modelo se hace con una serie de revistas para entretenerse en el avión, además de aperitivos, para no pasar hambre.

El momento que más ha llamado la atención ha sido cuando la modelo ha sacado unos guantes desechables nada más subir y con toallitas desinfectantes, empieza a limpiar el asiento, el techo, cinturón y todo aquello que pueda entrar en contacto con ella.

Todo esto mientras explica que le da igual que la gente mire y comente: "No me importa lo que la gente piense de mi. Es mi salud y me hace sentir mejor", cuenta mientra frota su asiento.

Pero Naomi Campbell no se queda ahí. El siguiente paso es cubrir el asiento con una funda que cambia cada la semana y que ella misma lava en el hotel al que va. Cuando ve que todo esta más o menos listo, decide sentarse y despliega una bolsa transparente llena de sus productos de belleza.

A continuación la modelo vuelve a su lucha contra las baterías y patógenos. Para ello tiene su fiel arma: una mascarilla. "No me importa en qué avión este, si es un vuelo privado o comercial, a medida que el avión desciende, la gente comienza estornudad y toser", cuenta. "Simplemente no puedo. Esta es mi protección contra la gente que tose y estornuda".

Otra de las noticias más comentadas últimamente sobre la modelo es que se corroboró que Kim Kardashian le copió uno de sus looks. ¡Muy fuerte todo!