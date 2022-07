María del Monte: la muerte de su madre, pregonera del Orgullo de Sevilla y su pareja Inmaculada Casal

María del Monte es un icono del folclore andaluz en España que lleva más de tres décadas de carrera musical y todo el mundo la recuerda por canciones como "Cántame".

Ahora se ha convertido también en un icono LGTBI, aunque los integrantes del colectivo la llevan considerando desde los inicios de su carrera como una referente. Hacemos un repaso por momentos claves de la vida de la artista.

La muerte de su madre

María del Monte quedó devastada tras la muerte de su madre Bibiana a sus 96 años. "Se ha ido tranquilita en casa, llena de amor, de lo que ha tenido siempre y espero que me dé fuerzas", señaló a los medios cuando se hicieron eco de la noticia.

Y es que la cantante no venía de una buena racha. En el año 2020 perdió a dos de sus cinco hermanos a causa del covid: Antonio Tejado, en abril de 2020, y Juan Carlos Tejado, en mayo de este mismo año.

"Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio... mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá, a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual", escribía María del Monte hace un año en su cuenta de Instagram.

Tras el fallecimiento de su hermano Antonio, la artista ocultó a su madre que ya no se encontraba con ellos: "Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo. No me queda otra", sentenciaba.

Pregonera en el Orgullo de Sevilla

María del Monte fue la elegida para dar el pregón del Orgullo 2022 en Sevilla, donde dio un alentador discurso donde acabó revelando que es una más del colectivo LGTBI.

"¿Qué os pensáis? ¿Qué yo soy como he dicho en alguna ocasión un robot? ¿Qué yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años, pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie", explicaba la artista".

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por nadie. Nunca. Nunca. Por supuesto, que tengo el amor de mi vida, que he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? ¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente?", ha contado a los presentes en la Alameda de Hércules.

"Sí, quizás he intentado proteger a esa familia porque todos sabéis que si yo fuera mecanógrafo no pasaría nada, a mí por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente a la que yo quiero sufra. Pero quiero que sepáis, antes de bajarme da aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forma parte del mundo y que, por supuesto, mi pareja esta tarde está aquí. Os empecé hablando de libertad, yo voy a respetar su libertad. Sé que está aquí y si quiere subir que suba, sino que no. La voy a seguir queriendo lo mismo".

Inmaculada Casal, la periodista que le robó el corazón

Después de las bonitas y emotivas palabras que dedicó María del Monte al colectivo y a su pareja, dejó a elección de ella el subir o no al escenario en el que se encontraba ataviada con su mantón de manila de arcoíris.

La pareja de María del Monte decidió subir junto a ella y bailar juntas frente a todos los integrantes del colectivo que se encontraban celebrando el Orgullo en el centro de Sevilla.

Se trata de Inmaculada Casal, una periodista andaluza de Canal Sur con la que María lleva la friolera de 23 años, y los allí presentes no dudaron en aplaudirle y vitorear a la pareja.

María del Monte y su pareja Inmaculada han hecho distintas a pariciones públicas juntas, incluso han compartido fotos juntas a través de redes sociales, pero nadie las identificaba como pareja hasta que la cantante lo ha hecho público durante su pregón en la celebración del orgullo en la capital hispalense.