María Pombo sufre un efecto secundario del tratamiento contra la esclerosis múltiple durante su embarazo y pide consejo

Hace menos de un mes que María Pombo hizo una de las confesiones más duras que nunca podría haber imaginado. La influencer se sinceró con sus seguidores y les anunció que lo comenzó como una mielitis terminó resultando esclerosis múltiple, la misma enfermedad que sufre su madre.

La preocupante noticia llegaba pocos días después de otro notición. María Pombo y su chico Pablo Castellano esperan su primer hijo. Esta circunstancia ha provocado que la influencer tenga que someterse a un tratamiento compatible con su estado y, tras el parto, los médicos valorarán qué es lo mejor para ella.

"Efectivamente tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar la semana que viene. Con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño. Y ya cuando de a luz verán cuál es el mejor tratamiento para mi", explicaba añadiendo que estando embarazada no hay tantas opciones: "en 6, 7 meses veremos qué opciones son mejores para mi". Poco después, la joven compartía sus sensaciones tras el primer día de tratamiento. "Creía que me iba a doler muchísimo. Pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado... Y eso que yo soy súper exagerada con los dolores".

María Pombo descansa ahora en su ciudad predilecta de veraneo: Santander. Hasta allí se ha desplazado con su familia y su chico para pasar unos días en la playa y disfrutando de unos paisajes naturales de ensueño.

Allí ha sido donde la influencer ha compartido con sus seguidores un efecto secundario que ha sufrido en la piel a consecuencia de la mediación que está tomando. Junto a una imagen de la marca que le ha salido en el muslo, Pombo preguntaba si alguien sabía cómo solucionarlo.

"Esta es la marca que se me queda después de la medicación. ¿Alguien que esté en una situación parecida y tenga alguna crema que le vaya bien?"