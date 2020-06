María Pombo confirma que padece esclerosis múltiple poco después de anunciar su embarazo

María Pombo está viviendo una etapa de lo más intensa en cuanto a emociones se refiere. Si hace unos días no anunciaba que está embarazada, ahora nos ha dado una triste noticia.

Tras someterse a unas pruebas, la influencer ha confirmado lo que se temía: padece esclerosis múltiple. Este jarrón de agua fría, que coincide con el primer aniversario de su boda, lo ha querido compartir con sus seguidores a través de un vídeo en Instagram Stories.

"Efectivamente tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar la semana que viene. Con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño. Y ya cuando de a luz verán cuál es el mejor tratamiento para mi", explica añadiendo que estando embarazada no hay tantas opciones: "en 6, 7 meses veremos qué opciones son mejores para mi".

Por último, la influencer transmite su positivismo a sus seguidores explicando que "tiene razones para ser muy muy feliz" y concluye con su frase "las ilusiones ganan al peso de las piedras".