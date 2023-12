Mariah Carey rompe con su novio Bryan Tanaka la misma Navidad en la que bate un nuevo récord

Mariah Carey es la reina de la temporada navideña.

Una vez pasa la noche de Halloween, la artista da la bienvenida a la Navidad al ritmo de uno de los villancicos más conocidos de todos los tiempos, All I Want For Christmas.

Cada año acumula más reproducciones gracias a la viralidad y las plataformas, lo que se traduce en estratosféricos beneficios para la cantante. Se estima que cada año recibe 2,5 millones de dólares por los derechos de la canción, lanzada en 1994.

Este 2023 ha roto un nuevo récord. Ha sido la canción más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, acumulando 23 millones 700 mil reproducciones en solo 24 horas.

Y parece que mientras la cantante supera un nuevo hito también supera una ruptura amorosa. Según informa la revista estadounidense Page Six, la cantante ha roto su relación con Bryan Tanako, con el que llevaba saliendo siete años.

Al parecer, la artista ha decidido pasar las Navidades en Aspen, donde disfruta de las vacaciones únicamente en compañía de sus dos hijos. Monroe y Moroccan nacieron en 2011k, fruto de su relación con Nick Cannon.

La llamativa ausencia de Cannon parece confirmar lo que ya se venía rumoreando desde que la artista inició el octubre su gira navideña Merry Christmas One and All, en la que tampoco la acompañó.

Los medios apuntan a que la diferencia de edad entre ellos había sido el detonante de la ruptura. Tanaka, que tiene 40 años, querría ampliar la familia, unos planes que no entraban en la carrera de Carey, que ya ha cumplido los 54.

De momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto ni ha eliminado las imágenes con Tanaka de sus redes sociales.