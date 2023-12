El motivo por el que Mariah Carey no quería grabar la canción 'All I Want For Christmas Is You'

Mariah Carey canta a la Navidad en 'All I Want For Christmas Is You' | Sony

El himno de la Navidad por excelencia podría no haber existido. Mariah Carey no quería grabar All I Want For Christmas I You , el villancico que lleva siendo todo un éxito durante las últimas décadas y que este 2023 ha sido desbancado por Rockin' Around The Christmas de Brenda Lee.

Mariah Carey y Navidad son casi sinónimos.

Cada final de año, durante los últimos 29 años, la cantante descongela literalmente su viejo éxito de 1994 —incluido en su álbum navideño Merry Christmas— y All I Want For Christmas I You vuelve a convertirse en el mayor hit de los meses de noviembre y diciembre.

Una vez pasado Halloween, Mariah tiene la costumbre de publicar un pequeño spot con su lema It's time —ya es hora— mientras suenan los dulces tintineos de las famosas campanillas del inicio de su legendario villancico.

No importa la edad, ni el sexo, ni el país de procedencia, todo el mundo conoce en mayor o menor medida a Carey y su famosa canción, con la que ha hecho más que historia: es prácticamente una tradición universal escuchar este tema navideño cuando llegan las fiestas.

Sin embargo, inicialmente la artista no quería grabar ni publicar esta canción, que catapultó de manera estratosférica su carrera y que le ha dado cantidades ingentes de dinero durante las últimas tres décadas. Por eso mismo nos preguntamos, ¿qué pasaba para que Mariah Carey no quisiese grabar la canción de su vida?

El motivo por el que no quería grabar la canción

No grabar All I Want For Chirstmas Is You podría haber sido el mayor error de la carrera de Mariah Carey. Al fin y al cabo, hemos llegado a un punto en el que no nos imaginamos una vida sin este clásico atemporal.

Con tan solo dos discos en el mercado, a la cantante estadounidense se le presentó la posibilidad de hacer un álbum navideño, una idea que no le terminaba de convencer de primeras, pero que terminó aceptando por su amor hacia la Navidad.

Han sido varias las veces que Mariah ha contado el motivo de su rechazo. Lo explicó en The Bobby Bones Show, donde el presentador le preguntó si sabía que esa canción iba a ser tan especial. Fue ahí donde trajo de vuelta la historia de su gran éxito.

"Quería que se sintiese como un clásico atemporal"

“No, esto era al principio de mi carrera, solo había hecho dos álbumes, la discográfica me lo propuso y sentí que era demasiado pronto, la gente hace eso más tarde y después dije, 'me gusta mucho la Navidad, así que lo voy a intentar', así que escribí All I want for Christmas is you, la grabé y quería que se sintiese como un clásico atemporal, que no sonase como una canción de los 90 o de cualquier era”.

La cantante también contó cómo surgió la idea y habló sobre su pasión por la Naavidad, a pesar de que, por las circunstancias de su familia, no pudo vivir estas fechas como todos los niños de su edad, pero eso jamás le hizo perder la devoción por ella.

"Empecé a pensar ¿cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad? Luces, regalos, calcetines, chimeneas... Siempre he amado muchísimo la Navidad durante toda mi vida, pero crecí en una familia con poco dinero y no pude vivirla como los otros niños lo hacían. Quería que la Navidad fuese perfecta, pero por un montón de razones diferentes, nunca terminaba funcionando bien, viniendo de una familia tan disfuncional. Así que creo que cuando la escribí, simplemente puse cada gramo de anhelo por ese momento perfecto en ella", reveló en una entrevista con USA Today Entertainment.

Una decisión millonaria

Año tras año, la intérprete se llena el bolsillo con las reproducciones de la canción, con la que lleva facturados más de 60 millones de dólares desde 1994, pero ¿cuánto gana la artista cada Navidad?

Mariah Carey se lleva un centavo de dólar por cada reproducción de All I Want For Christmas Is You en una plataforma oficial. Se estima que cada año cobra una media de 2,5 millones de dólares.

En 2024 la canción navideña por excelencia cumple 30 años desde su lanzamiento, ¿tendrá la cantante un as guardado bajo la manga para sorprender al mundo por esta fecha tan especial para ella?