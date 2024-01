Marta Díaz y Sergio Reguilón: una relación que comenzó y terminó en secreto

Marta Díaz y Sergio Reguilón fueron una de las parejas más idílicas de las redes sociales, pero ya solo queda el recuerdo de una historia de amor que duró cuatro años.

La creadora digital de 23 años y el jugador de fútbol de 27 años rompieron su relación en 2023, y aunque su relación comenzó siendo privada, terminaron compartiéndola con sus millones de seguidores. La ruptura, sin embargo, prefirieron guardársela para ellos mismos.

Inicios en secreto y una relación a distancia

La influencer y el futbolista se conocieron por amigos en común, y comenzaron su noviazgo en mayo de 2019, pero no fue hasta abril de 2020 cuando confirmaron su relación a través de un post en redes sociales.

"Por fin puedo oficializar lo que muchos sospechabais. Hoy os quiero presentar a una de las personas más importante de mi vida. Te amo pequeña", escribió en el su perfil. "Sí. Él. El secreto a voces que he gritado en silencio. La persona que llegó y cambió todo. La necesidad de tenerte a mi lado en cada momento. Él y solo él, te quiero", escribió ella.

Pese a que ambos llevaban su relación con discreción, Reguilón formaba parte del contenido habitual de Díaz: desde sus viajes a las Islas Maldivas y Dubai, los vídeos en los que Sergio ponía a prueba los conocimientos de Marta sobre fútbol, o los desplazamientos de la creadora de contenido a Londres y Sevilla para ver a su chico, que estuvo fichado por el Sevilla F.C. y el Tottenham entre 2020 y 2022.

Pero la distancia nunca fue un hándicap en su relación: Marta vivía a caballo entre su hogar familiar y la casa del destino en el que estuviese Sergio en aquel momento, y es que, pese a tener una sólida relación, no querían mudarse juntos todavía. La concursante de El Desafío contó en uno de sus vlogs de YouTube que se veía muy joven para vivir con su pareja, no quería separarse aún de su familia y que se organizaban bien para pasar tiempo juntos.

Pero pese a que llevasen bien los kilómetros que los separaban semana sí semana no, el deportista terminó firmando por el Atlético de Madrid en la temporada 2022 - 2023, y pasó a vivir en la misma ciudad que su novia. ¿Pudo suponer la falta de distancia el desencadenante de la ruptura de la pareja?

La discreta confirmación de su ruptura

Nunca confirmaron su relación de manera oficial, pero la ausencia de interacciones entre ambos y la falta de publicaciones juntos sentenció la ruptura de la influencer y el futbolista, pero hubo dos momentos clave en los que Marta contó, de manera discreta e indirecta, que su relación con Sergio se había terminado.

En octubre de 2023, la joven publicó una docuserie de su vida, en el que se podía vislumbrar la ruptura de la pareja: a pesar de que Reguilón aparece en los episodios, se podía notar el distanciamiento de la pareja y su consiguiente ruptura, que se dejaba intuir al final.

Fue unos meses antes de su estreno cuando empezó a notarse el distanciamiento de la pareja en redes sociales, y una vez publicado el documental de su vida, se pudo intuir la evidente ruptura de la pareja. Incluso Marta dejo caer a sus seguidores en el post del proyecto más grande de su vida que toda esa felicidad se había eclipsado por su ruptura.

"Escribo esto entre lágrimas, personalmente ha sido un año muy complicado para mí, terminar de grabar el proyecto más importante de mi carrera completamente rota, ha sido el reto más difícil que he hecho nunca, y justo por eso para mí es el doble de especial. Solo yo sé la fuerza y las ganas que le he tenido que poner, sobre todo en ese último mes, cuando lo único que necesitaba era estar en la cama llorando, o durmiendo para que pasaran las horas, no podía conmigo, pero tampoco podía fallar, ni a vosotros, ni a todo el equipo que había detrás, he dado todo de mí, y con todo el cariño y la ilusión del mundo espero que lo disfrutéis", escribía en su perfil.

Antes de terminar el año, Díaz contó a sus seguidores, muy ilusionada, que iba a pasar unos días en la nieve esquiando. La influencer mostró sus looks y la emoción que suponía para ella, pero todo se vio truncado al inicio del viaje en el que, durante su jornada esquiando, tuvo una aparatosa caída por la que se rompió el ligamento anterior cruzado.

Cuando dio la mala noticia en sus redes, dejó entrever que necesitaba ese viaje para olvidarse de los malos momentos que había vivido ese año, haciendo referencia a su ruptura con Reguilón.

"Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla, he tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación, no sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso", expresaba sobre el accidente aludiendo a su ruptura con Reguilón.

Actualmente, la influencer se encuentra haciendo rehabilitación tras operarse por su accidente, y el futbolista está jugando en la Premier League en el Brentford F. C, en Inglaterra.