Marta Díaz: el odio en redes, su año más doloroso, su amistad con Ana Mena y su relación con Sergio Reguilón

23 años, 3,4 millones de seguidores en Instagram y su propio documental.

Marta Díaz es una de las influencers más destacables a nivel nacional, y a pesar de ser tan joven, ha logrado un montón de retos y metas, de esos que nunca llegas a imaginar, como pasar por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

La madrileña acumula más de 10 millones de seguidores entre todas sus redes sociales, pero la plataforma en la que saltó a la fama fue en YouTube. La joven empezó en redes haciendo vídeos de risa con su hermano, el youtuberAlphaSniper. El primer vídeo en el que apareció salía completamente tapada para ocultar su identidad, hasta que finalmente mostró su cara y se creó su propio canal en 2018.

Poco a poco, la influencer comenzó a crear su propio contenido sin ningún plan predeterminado, hasta que empezaron a contactarle las marcas y ha terminado siendo una de las grandes referentes de lifestyle. En su perfil muestra su día a día, sus viajes, sus looks, su lado más personal e intenta divertir a la gente. Shootings eventos, grabaciones, rodajes... son algunas de las tareas que tiene Marta en su jornada profesional.

Su trayectoria hizo que fuese galardonada como Mejor Influencer Lifestyle en los Premios Forbes 2022 y recibió el Premio Ídolo 2023 por su papel como creadora digital de contenidos.

Tras cinco años labrándose un hueco en redes sociales, la influencer publicó su propia docuserie junto a Prime Video titulado La Vida de Marta Díaz, en la que contó a lo largo de tres episodios en qué consiste su trabajo como influencer, su relación o algunos de sus grandes viajes.

El lado oscuro de las redes

No es nada nuevo que las redes sociales, al igual que tienen su parte buena, también cuentan con un lado oscuro, y Marta lo ha vivido en primera persona en numerosas ocasiones.

"Psicológicamente, tienes que estar muy preparada y no es fácil [...] El hate y el odio te tiene que dar un poco igual, te tienes que poner una coraza para que no lo sufras", explicaba en el podcast de Nude Project sobre el odio sufrido en redes sociales y lo doloroso que puede llegar a ser.

"Hace unos años lo llevaba mejor, ahora creo que cada vez la bola se va haciendo más grande, llegas a más personas y más personas opinan, hay ciertas cosas que me dan cierta rabia ver, escuchar y leer, otras son críticas constructivas", seguía expresando durante su entrevista. "Me gusta entretener de una manera más sana posible y sin crear conflicto".

Díaz también ha recordado alguna de sus polémicas más sonadas en redes sociales, como cuando mostró su entrenamiento deportivo, por el que le llovieron muchas críticas, y muchas de ellas por parte de compañeros que se dedican a la creación de contenido.

"¿Te afecta el hate en redes?", le preguntaron en el podcast. "Dependiendo del momento y dependiendo de lo que pase", respondía.

Su amistad con Ana Mena

Como dice la famosa frase: toda morena necesita a una rubia a su lado, y la rubia de Marta Díaz es ni más ni menos que la princesa del pop Ana Mena.

La malagueña y la madrileña mantienen una relación muy estrecha, tanto que Ana Mena ha cantado en las dos últimas fiestas de cumpleaños de la influencer. La primera fue en el año 2022, donde actuó junto a Abraham Mateo; y la segunda, en 2023, donde interpretó Madrid City y bailó junto a Marta.

Y es que este tema es muy especial para la creadora de contenido, pues la cantante contó con ella para la grabación del videoclip de Madrid City, donde vimos a ambas disfrutar en una limusina o el rooftop del hotel RIU de Plaza España. Además, siempre que puede, comparten un TikTok juntas bailando algún trend de moda.

Su relación con Sergio Reguilón

La relación de Marta con Sergio Reguilón también ha formado parte del contenido habitual de la influencer.

La creadora y el futbolista estuvieron juntos durante cuatro años y compartieron juntos muchos momentos de su vida: desde los desplazamientos de Díaz a Londres y Sevilla para ver a su novio, hasta sus viajes juntos a las Islas Maldivas, o los vídeos en los que Sergio ponía a prueba los conocimientos de Marta sobre fútbol.

La influencer y el futbolista comenzaron su noviazgo en 2019 y le pusieron fin en 2023, aunque eso no impidió al defensa del Tottenham Hotspur F. C. aparecer en la docuserie de Marta, pese a que su relación se rompió en el transcurso de la grabación.

Fue unos meses antes de su estreno cuando empezó a notarse el distanciamiento de la pareja en redes sociales, y una vez publicado el documental de su vida, se pudo intuir la evidente ruptura de la pareja, que incluso Marta dejo caer a sus seguidores en un post.

"Escribo esto entre lágrimas, personalmente ha sido un año muy complicado para mí, terminar de grabar el proyecto más importante de mi carrera completamente rota, ha sido el reto más difícil que he hecho nunca, y justo por eso para mí es el doble de especial. Solo yo sé la fuerza y las ganas que le he tenido que poner, sobre todo en ese último mes, cuando lo único que necesitaba era estar en la cama llorando, o durmiendo para que pasaran las horas, no podía conmigo, pero tampoco podía fallar, ni a vosotros, ni a todo el equipo que había detrás, he dado todo de mí, y con todo el cariño y la ilusión del mundo espero que lo disfrutéis", escribía en su perfil.

Su año más doloroso

Antes de terminar el año, Díaz contó a sus seguidores, muy ilusionada, que iba a pasar unos días en la nieve esquiando. La influencer mostró sus looks y la emoción que suponía para ella, pero todo se vio truncado al inicio del viaje en el que, durante su jornada esquiando, tuvo una aparatosa caída por la que se rompió el ligamento anterior cruzado.

La creadora se sinceró con sus seguidores en un post donde mostró una realidad triste y dura que le estaba tocado vivir, pues todo no son alfombras rojas y modelitos deslumbrantes en la vida de Marta.

"Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla, he tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación, no sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso", expresaba sobre el accidente pero también en referencia su ruptura con Reguilón.

"Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario, me voy de urgencia a España, con mucho dolor, y angustia, os iré informando, pero creo que ahora mismo necesito un poco de descanso de redes, os quiero mucho. Volveré prontito, lo antes que pueda", concluía para tranquilizar a sus seguidores.

Actualmente, la influencer se encuentra haciendo rehabilitación tras operarse por su accidente.