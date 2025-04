Meghan Trainor desvela qué producto utilizó para su drástica pérdida de peso

El cambio físico experimentado por Meghan Trainor durante los últimos años ha sido uno de los aspectos más comentados en torno a la figura de la artista.

Una visible pérdida de peso de la que ha hablado sin tapujos en su última publicación de Instagram acerca de cómo ha conseguido llegar hasta su estado físico actual.

"No, no me veo como hace 10 años. He estado en un viaje para ser la versión más saludable y más fuerte de mí mismo para mis hijos y para mí. He trabajado con un dietista, he hecho grandes cambios en el estilo de vida", ha escrito la autora de All About That Bass, añadiendo su trabajo con un entrenador personal y "la ciencia y el apoyo (¡un saludo a Mounjaro! )" tras su segundo embarazo.

La alusión a Mounjaro no ha pasado desapercibida, ya que se trata de un medicamento que contiene un principio activo llamado tirzepatida y se utiliza para tratar adultos con diabetes mellitus tipo 2 en Estados Unidos.

Sin embargo, Meghan Trainor también ha mostrado su desacuerdo con el interés que suscita su físico en lugar de su carrera profesional. "Me siento tan honrada de ser reconocida por Billboard Women in Music como Hitmaker—qué sueño! Pero es un poco desalentador que tantas de las preguntas (y comentarios) se centraron en mi cuerpo en lugar de mi música, mi pasión, o la década de trabajo duro que me trajo hasta aquí. Esto es lo que es ser una mujer en la industria de la música", ha indicado en su post.

A lo largo del evento organizado por la publicación musical, Trainor también ha manifestado que está tratando de "biohackear" su cuerpo para ralentizar el proceso de envejecimiento, aunque también ha declarado que las mujeres deben "ser más amables con ellas mismas (...) Sé indulgente contigo misma, sé más amable contigo misma o inténtalo... Si aún no lo has logrado, empieza, empieza a hacerlo porque tienes que reconfigurar tu cerebro".