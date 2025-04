Los mejores momentos de la aventura espacial de Katy Perry

Katy Perry ha marcado un nuevo hito en su exitosa carrera al convertirse en la primera artista en cantar un número musical en el espacio. Lo ha hecho en compañía de una tripulación formada íntegramente por mujeres y como miembro del viaje del cohete New Shepard de Blue Origin, el proyecto espacial de Jeff Bezos.

Uno de los primeros momentos estelares de este viaje ha sido cuando Katy Perry, en compañía dela prometida de Jeff Bezos, Lauren Sánchez, la periodista y presentadora de televisión Gayle King, la activista de derechos civiles Amanda Nguyen, la ex científica espacial Aisha Bowe y la cineasta Kerianne Flynn, ha liderado el rezo previo a la subida al cohete.

Al igual que en otras expediciones espaciales, Katy Perry ha tocado la campana sobre la pasarela por la que se accede al trasbordador con una amplia sonrisa que ha reflejado la emoción que la autora de Roar sentía en ese momento.

Sin duda, uno de los instantes en los que se ha captado una mayor tensión ha sido cuando la cámara de los organizadores se ha centrado en la imagen del lanzamiento del New Shepard.

Tras el vuelo espacial, en el que la tripulación ha alcanzado alrededor de 100 kilómetros por encima de la superficie del planeta, el descenso y aterrizaje de la cápsula en la que estaban alojadas Katy Perry y sus compañeras.

Una vez en tierra, la salida de la artista ha sido la propia de una estrella pop, mirando al cielo antes de bajar de la cápsula completamente y dar un beso al suelo.

Tal y como ha reconocido tras el aterrizaje, Katy Perry ha cantado durante el viaje What a wonderfull world, un clásico de Louis Amstrong que no podría ser mejor banda sonora para un trayecto espacial. De hecho, su compañero Gayle King ha sido la encargada de confirmar que tal actuación estelar se ha producido junto a sus emocionadas compañeras. "Creo que esta experiencia me ha demostrado que nunca se sabe cuánto amor hay dentro de ti, cuánto amor tienes para dar y cuánto te aman...", ha indicado, además de destacar el beneficio para la Tierra que tiene esta aventura en su opinión.