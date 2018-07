La ex Spice Girl Mel B está viviendo una auténtica pesadilla las últimas semanas. A pesar de disfrutar de gran popularidad de nuevo en el Reino Unido gracias a su papel como jueza en X Factor , la cantante no ha podido sobrellevar su crisis matrimonial y fue ingresada por una sobredosis accidental al tomar alcohol mientras se encontraba bajo los efectos de tranquilizantes.

Hace unos días saltaban las alarmas cuando Mel B faltaba a la primera parte de la final de X Factor UK y aparecía al día siguiente con marcas en la cara y en los brazos.

La organización del programa alegó que la cantante había sufrido una úlcera estomacal pero los tuits de su hermana y de su madre acusaban directamente a su todavía marido Stephen Belafonte de ocultar lo que realmente estaba ocurriendo. Recordemos que Belafonte fue arrestado hace años por agredir a su anterior pareja con lo cual cuando la cantante apareció al día siguiente en la segunda mitad de la final del reality muchos lo culparon de ser la causa real de su ausencia en el programa.

Finalmente el portal Radar Online habló con una personal del equipo médico que atendió a Mel B durante su ingreso en el hospital y se ha podido saber que la cantante ingresó por una sobredosis al mezclar alcohol y tranquilizantes aunque explica que no fue un intento de suicidio: "Fue hospitalizada porque ella mezcló tranquilizantes, incluyendo Xanax, con alcohol. Fue absolutamente accidental, y no intencional. Ella no pensaba en suicidarse, pero la presión de estar de regreso en Londres trajo un montón de problemas que no ha resuelto".

Al parecer la ex Spice Girl está pasando por una gran crisis matrimonial, de hecho ya ha abandonado el domicilio conyugal y fuentes cercanas anuncian que el divorcio es inminente. Por otro lado, Mel B también fue noticia recientemente al confesar que durante años tuvo una relación paralela a su matrimonio con una mujer y fuentes cercanas a la artista explican que toda esta situación ha sido la causa de su ingreso en el hospital.