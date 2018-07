La ex Spice Girl Mel B desaparece de X Factor y reaparece al día siguiente con moratones

Aunque la organización del programa alegó que la cantante se encontraba hospitalizada por una úlcera estomacal, la madre y la hermana de Mel B atacaron vía Twitter al marido de la ex Spice Girl dando a entender que se trataba de maltrato.

Mel B, jurado de X Factor, no pudo asistir el pasado sábado a la primera parte de la final del programa. La organización alegó que la cantante se encontraba en el hospital por un fuerte dolor de estómago pero eso no convenció ni a sus fans ni a su propia familia.

¿Cómo es que nadie me puede decir dónde está mi hermana y qué está ocurriendo?", escribió vía Twitter Danielle Brown, hermana de la ex Spice Girl. Y para rematarlo atacó directamente a Stephen Belafonte, marido de Mel B: "¡Para de mentir! Nos dijiste que estaba bien, no en un hospital”.

Por si fuera poco al día siguiente la cantante apareció de nuevo en el programa con el lado izquierdo de la cara más maquillado, lo que parecía ocultar moratones, varias marcas en los brazos y sin su anillo de casada, que ha llevado durante toda la edición del programa. Esto ha hecho que muchos apunten a que la cantante fue agredida por su marido, que ya fue arrestado hace años por golpear a su anterior pareja.

¿Qué le ocurre realmente a Mel B?