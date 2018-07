Melendi en El Hormiguero: "Esta gira es la menos egoísta de toda mi carrera"

Melendi ha visitado El Hormiguero para hablar de su nueva gira de conciertos en la que presentará los temas de su último disco, Lágrimas desordenadas: "esta gira es muy bonita, yo la defino como la menos egoísta de toda mi carrera. Yo creo que los que nos dedicamos a esto siempre nos parece mejor lo último que hacemos y lo demás ya nos aburre y nos cansa. A veces no entendemos que al final la música está muy unida a los momentos que la gente vive y que a ellos les gusta revivirlo cuando van a los conciertos. Por eso en esta gira vamos a tocar canciones con las que yo no estoy tan cómodo como cuando tenía 20 años."

También ha contado qué hace en el camerino antes de salir a tocar: "tenemos una banda muy light, ahora hay un ambiente bastante más tranquilo y normal" y ha hablado de su iniciativa para colaborar con el Banco de Alimentos en la que invita a que los asistentes a sus conciertos lleven un kilo de comida para esta asociación: "queremos intentar poner un grano de arena, no cuesta nada, solo hay que ponerlo en marcha".

Pablo Motos también le ha preguntado a Melendi por algo tan llamativo como que le hayan puesto su nombre a un avión: "yo no sé a quién le extraña todavía, lo que no entiendo es cómo no lo han hecho antes". ¿No será por las aventuras que Melendi ha corrido de joven sobre ellos?