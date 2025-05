Así fue la actuación de Ana Guerra imitando a Alicia Keys en 'Tu cara me suena'

'No one'

Ana Guerra ha ganado la cuarta gala de Tu cara me suena 12 gracias a la buena valoración del jurado, pero sobre todo por la buena nota que le ha entregado el público como reconocimiento a su imitación de Alicia Keys y de su actuación con piano en directo incluido.

"Lo tienes todo para que hoy sea tu día", ha dicho Manel Fuentes durante su conversación antes de que Ana Guerra bajara por el ascensor. "El piano en directo me mete mucha más presión todavía. En la gala anterior, cambié el chip y conseguí pasármelo bien. Hoy también lo haré, por encima de todo", ha respondido la concursante.

A continuación, la artista ha interpretado con voz y piano en directo No one, el clásico indiscutible de Alicia Keys. "Yo no valoro solamente cómo se imita porque yo no sé imitar, pero sí sé valorar el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer cuando se está cantando en directo", le ha dicho Lolita al entregarle un 11.

Triple empate entre Ana Guerra, Melani y Mikel Herzog Jr.

El reparto de puntos del jurado y del público ha dejado a Ana Guerra, Melani y Mikel Herzog Jr exactamente la misma nota: un 22. Sin embargo, y por haber obtenido el 12 del público, finalmente la ganadora de la Gala 4 ha sido Ana Guerra con su imitación de Alicia Keys. "Qué barbaridad y qué difícil. Es muy complicado no irse de la canción teniendo que poner el micrófono, tener que tocar el piano...", ha destacado Lolita durante la valoración.

La cantante ha destinado los 3000 euros del premio a TeidELA, una asociación de Tenerife que "ayuda a las personas que tienen ELA, una enfermedad que a día de hoy no tiene cura". "Y que se apruebe ya la ley para que reciban la ayuda que merecen", ha pedido Manel Fuentes.

"Tengo un caso en la familia...", ha añadido Ana Guerra, que ha querido poner en valor la función social de Tu cara me suena. "Nos olvidamos de lo que es este programa: este programa va de ayudar a los demás, y no podemos olvidarnos de esto", ha dicho señalando el premio.