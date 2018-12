El mensaje de agradecimiento de Miss España, la primera mujer transgénero en participar en Miss Universo

El que iba a ser uno de los conciertos más importantes para la carrera de Cardi B, se vio eclipsado cuando su ex, el rapero Offset, subió al escenario para pedirle delante de todo el mundo que volviese con él. La cara de la cantante ante tal espectáculo dejó bastante claro que no le estaba haciendo ninguna gracia esa situación, aunque ha pedido que dejen de insultar a su ex marido a través de las redes sociales.