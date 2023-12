El mensaje de Chanel a Ruslana, que cantará 'SloMo' en la próxima gala de Operación Triunfo

Tras el parón navideño, Operación Triunfo retomará su emisión habitual el próximo 1 de enero.

La gala Especial Navidad que se emitió el pasado 25 de diciembre había quedado grabada antes de que los concursantes saliesen de la Academia durante dos noches para pasar las fiestas con su familia. Este martes los triunfitos volvían a las instalaciones de Terrasa y Noemí Galera y Manu Guix hacían el reparto de temas esa misma tarde. La actuación grupal será con la canción Un año más, de Mecano, un tema que encaja perfectamente con el día de Año Nuevo, cuando Amazon Prime arranque la Gala 5.

Álex Márquez cantará Bailemos , de Dani Fernández

, de Dani Fernández Salma asumirá Cuando Zarpa el Amor de Camela

de Camela Lucas y Naiara harán dúo para cantar Corazón Hambriento de India Martínez y Abel Pintos

de India Martínez y Abel Pintos Martín y Álvaro cantarán Dynamite de BTS

de BTS Bea y Violeta cantarán Only You de Yazoo (versión de Selena Gomez)

de Yazoo (versión de Selena Gomez) Chiara y Cris cantarán Stumblin 'in de Chris Norman & Suzi Quatro

de Chris Norman & Suzi Quatro Ruslana cantará SloMo de Chanel Terrero

Aunque hace menos de 24 horas que se han hecho las asignaciones, la expectación por disfrutar de SloMo sobre el escenario de Operación Triunfo es masiva.

Ruslana, que es de ascendencia ucraniana, cantará el tema con el que Chanel consiguió el mejor puesto para España en Eurovisión en los últimos 27 años. Su tercer lugar en el festival de la canción de 2021 (que precisamente ganó Ucrania) fue una hazaña que colapsó el fanatismo eurovisivo patrio.

Chanel, que el próximo 12 de enero publicará su disco debut, ¡Agua!, ha utilizado la nueva herramienta de texto en Instagram, Threads, para mandar un mensaje a la joven.

"Llegó Ruslana 👸🏽 ¡Qué ilusión me haceeeeeeeee!✨ Go girl, go!", ha escrito, haciendo un guiño a la letra de SloMo.

La artista, que no ha dudado en mostrar de esta manera su apoyo a la concursante, también está ansiosa por ver su canción sobre el escenario... ¡Comienza la cuenta atrás para el próximo 1 de enero!