Michael Bublé: quién es su mujer, Luisana Lopilato, desde cuándo están juntos y cómo se conocieron

Michael Bublé y Lusiana Lopilato han formado una gran familia al lado de sus tres hijos. A pesar de que Noah, el mayor, fue diagnosticado de cáncer de hígado cuando solo tenía tres años (en 2016) la pareja nunca ha flaqueado y siempre se han mostrado con un carácter optimista y luchador.

En sus redes sociales podemos comprobar la devoción que profesan el uno por el otro. "Agradezco a Dios que nos haya cruzado para acompañarnos todos los días de la mano", le decía ella junto a una foto junto por el Día de San Valentín.

Cómo se conocieron

El cantante canadiense y la actriz argentina superaron la barrera del idioma con su amor. Él no hablaba castellano y ella no sabía inglés la primera vez que coincidieron. Fue en un concierto que Bublé ofreció en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en el año 2008.

"Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro (...) Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada de español", recordó Luisana sobre este primer encuentro.

Por su parte, el cantante recuerda que en cuanto la vio entrar en su camerino supo que era el amor de su vida. "Yo me voy a casar con vos", le dijo esa noche a través de un traductor. "Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial", explicó.

A partir de ahí comenzó el cortejo, las citas y los mensajes por móvil y email para superar la distancia. Sus compromisos profesionales les impidieron comenzar una relación normal, pero no estaban dispuestos a perder ese tren.

Así, volvieron a coincidir a los pocos meses, cuando el cantante regresó a Argentina por trabajo, momento que aprovechó para ir a comer a casa de los padres de Luisana. "Mis papás no sabían quién era, pero se pusieron la mejor ropa. Para impresionarlo, nos inventamos un mayordomo", recordó la actriz. Desde entonces no se han separado.

Sus tres hijos: Noah, Elias y Vida

Tres años después de conocerse, la pareja se daba el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en Buenos Aires. Ese mismo año, en 2011, celebraron una boda religiosa por todo lo alto en Hotel Pan Pacific de Vancouver.

Luisana Lopilato y Michael Bublé en su boda civil // GTRES

En agosto de 2013 llegaba al mundo su primer hijo, Noah, que lamentablemente fue diagnosticado de cáncer de hígado con solo tres años. Un duro golpe que la familia atravesó con el incondicional apoyo de su entorno y su comunidad de seguidores. Ahora el pequeño tiene ocho años y está recuperado.

En enero de 2016 nacía Elías, su segundo retoño, y dos años más tarde, en 2018, llegaba al mundo su primera hija, Vida. Ahora Luisana está embarazada y pronto serán uno más en la familia.

Quién es Luisana Lopilato y por qué te suena su cara

Luisana Lopilato debutó como actriz con solo once años. Hacía series y novelas de producción local en Argentina e incluso había coqueteado con el cine en la película Un amor en Moisés Ville, pero su salto a la fama nacional e internacional llegó cuando cumplió los 15 años.

La joven fue elegida para el papel de Mia Colucci en la exitosísima serie Rebelde Way, ficción se estrenó en 2022 y que luego tuvo su adaptación mexicana, Rebelde. La novela adolescente fue un auténtico fenómeno de masas y sus protagonistas llegaron a formar un grupo musical que giró por varios países, Erreway.

Luisana Lopilato como Mia Colucci en Rebelde Way // Netflix

Cuando la serie llegó a su fin grabó la película Erreway: Cuatro Caminos, cuyo desenlace supuso el fin de una era que millones de jóvenes habían seguido desde multitud de lugares del planeta. Aunque a España el formato no llegó hasta 2005, todos los protagonistas se hicieron terriblemente conocidos y protagonizaron portadas de revistas como Bravo o Superpop.

Los protagonistas de Rebelde Way // Gtres

A sus 35 años, Lopilato sigue desempeñándose como actriz. En los últimos diez años ha trabajado en series y novelas como Rincón de Luz, Los Secretos de Papá o Atracción x4. En el cine, recientemente ha protagonizado la película La Corazonada, una producción de Netflix de 2020.

Luisana está embarazada de nuevo

La pareja compartió el pasado mes de febrero que pronto serán uno más en la familia. "Ups, we did it again... Bebit@ en camino", escribía Michael Bublé haciendo referencia a la mítica canción de Britney Spears. En la publicación se puede ver una imagen de la pareja y otra en la que los tres pequeños abrazan y besan su vientre de su madre. ¡Enhorabuena, familia!