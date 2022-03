Cómo está Noah, el hijo de de Michael Bublé y Luisana Lopilato al que le diagnosticaron cáncer con tres años

Además de triunfar en el mundo de la música, Michael Bublé tiene una vida amorosa de lo más estable junto a la actriz argentina Luisana Lopilato, de 34 años. La pareja se conoció en 2008 y se casó en 2011. Dos años después, el 27 de agosto de 2013, nació su primer hijo: Noah.

El cantante de 46 años no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores, anunciando el nacimiento de su primer hijo con una preciosa imagen de la pareja muy sonriente junto al recién nacido: "Encantados y llenos de gratitud por la llegada de nuestro hijo Noah Bublè. Nacido esta mañana, 27 de agosto a las 2:26 am en Vancouver, Canadá".

La felicidad continuó aumentando en la familia cuando tres años después llegó el segundo retoño de la familia, Elías. Pero ese 2016 también estuvo truncado por una noticia mucho más devastadora: al pequeño Noah le diagnosticaron cáncer de hígado con tan sólo tres años.

La dura lucha de Noah, hijo de Michael Bublé, contra el cáncer

Todo empezó cuando Noah enfermó mientras su madre se encontraba en Argentina por motivos profesionales. Fue Michael el que lo llevó, al que en un primer momento diagnosticaron paperas.

Tras ponerle un tratamiento para curarlas, parecía que el problema se había solucionado, pero los médicos quisieron hacerle más pruebas para descartar que se tratara de una mononucleosis. Fue cuando le realizaron una ecografía abdominal cuando descubrieron que había algo extraño en el vientre del niño, que luego resultó ser el un tumor en el hígado.

"En ese momento uno sólo quiere morir. Ni siquiera sé cómo estaba respirando", explicó Bublé en una entrevista para DailyMail. En ese momento, la vida de la pareja cambió por completo. Decidieron parar sus carreras profesionales y centrarse en encontrar el mejor tratamiento para cuidar a su hijo. Por este motivo, la familia se trasladó a Los Ángeles, donde el cantante conocía a varios oncólogos, y empezaron una ardua lucha para salvar a su hijo.

"El cáncer no es algo que se termina. No es una operación o una píldora que te tomas y que finaliza, porque todavía tienes que hacerte estudios y chequeos y es algo que siempre vuelve a tu mente", confesó Bublé en el medio The West Australian.

En esa misma entrevista, Bublé reconoció que cuando anunció que se retiraba de la música para cuidar de su hijo, no sabía si volvería algún día. "Cuando lo peor que te podría pasar te sucede, ya no tienes miedo de nada más”, añadió.

Dos largos años en lo que, tras la cirugía, probaron diferentes tipos de quimioterapia centrando toda su vida en la salud del pequeño Noah. Una difícil situación a la que se le sumó la presión mediática. "Lo que fue difícil fue ir a la tienda a comprar perritos calientes o papel higiénico, ir a la estación de servicio… Salir a caminar por el mar para despejar la cabeza. Todos te reconocen y dicen '¿Cómo está tu hijo?'… Cuando crees que estás cerca de superarlo, te regresan a eso. Pero al mismo tiempo me dieron fe en la humanidad", explicó Bublé a DailyMail.

¿Cómo está Noah en la actualidad?

Afortunadamente, tras esos dos años de lucha Noah consiguió curarse y es un niño totalmente sano a sus 8 años. Poco a poco, tanto Michael como Luisana fueron retomando sus carreras profesionales que han continuado conciliando con su familia.

A Noah y a Elías se les unió Vida, la primera niña de la pareja que nació en 2018.

Michael Bublé y Luisana Lopilato esperan su cuarto bebé

En febrero de 2022, Michael Bublé y Luisana Lopilato anunciaron que estaban esperando su cuarto bebé de una forma muy especial: a través de un videoclip. El artista lanzó el tema I'll never not love you, dedicado a su pareja, y que funciona como la segunda parte de Haven't met you yet, que le dedicó en 2009 y donde contaba como se conocieron.

13 años después, en el videoclip de I'll never not love you la pareja recrea algunas escenas de películas románticas de lo más icónicas mientras ella luce una incipiente barriguita, anunciando así la buena nueva.

Tras este lanzamiento, el artista dio la noticia de una forma más tradicional a través de sus redes sociales. "¡Ups! Lo hicimos otra vez. Ooops! bebit@ en camino", escribió divertido junto a una imagen de la pareja posando en la nieve, con las manos de él sobre el vientre de la actriz.

En la segunda imagen, se ve a a Luisana de lo más sonriente mientras Noah, Elias y Vida le dan un beso a la barriguita de su mamá.