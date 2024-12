Miguel Lago, al detalle: su pareja, sus cuatro hijos y el complicado parto de su mujer

Es uno de los rostros más familiares de la televisión. Tras pasar por formatos comoTu Cara Me Suena o El Hormiguero, todavía podemos ver a Miguel Lago en las tardes deY ahora Sonsoles. Sin embargo, su trayectoria televisiva viene de mucho antes, con unos comienzos de lo más curiosos.

Su pasado en 'El Club de la Comedia': la antesala a su salto a la televisión

El colaborador nació en 1981 en Vigo. A sus 43 años puede presumir de ser una de las caras más reconocidas del panorama televisivo actual. Aunque antes de su debut en los platós, lo cierto es que antes pasó por la Universidad de Vigo, donde estudió Filología Hispánica.

Tras ello, se desplazó a Madrid, donde lleva residiendo desde hace más de 15 años. Fue en el formato de monólogos El Club de la Comedia donde se dio a conocer. El actor continúa sobre los escenarios con sus Comedy Shows por toda España.

Miguel Lago también ha demostrado su faceta delante de las cámaras en series como Arde Madrid, Pequeñas Inocencias o Las Chicas del Cable.

No nos cabe duda de la versatilidad del gallego. De hecho, prueba de ello lo demuestra su paso por Tu Cara Me Suena 11, donde imitó a personajes tan icónicos como Alejandro Sanz, Olaf de Frozen, David Bustamante o Luis Miguel.

También puede presumir de su faceta como escritor con la publicación dePersiguiendo a Bécquer, un thriller policiaco que se salió a la venta el pasado 16 de octubre. Este se constituye como su segundo libro después de lanzar Gamberro y Caballero en 2017 o el Manual Del Cómico Novato en 2010.

Laura, su gran amor con el que brinda sus bodas de plata

En lo que respecta a su lado más personal, lo cierto es que tanto Miguel como su pareja, Laura, se han mostrado más discretos. No obstante, hemos podido ver a la pareja posar en algún que otro photocall. El 2025 será uno de los años clave para Laura y Miguel, ya que llegan a sus bodas de plata.

Miguel Lago y Laura Abellá en octubre de 2023 | Gtres

Laura Abella es profesora y, junto a su marido, ha creado la Fundación Miguel Lago, que tiene como objetivo ayudar la infancia en la República Dominicana. Un proyecto con el que ha puesto su granito de arena creando una escuela que presta servicios de alfabetización a más de 50 niños o promoviendo proyectos para promover la adopción y la lucha contra el acoso escolar en este país.

Lucía, Diego, Anna y Robinson, los cuatro pilares de Miguel Lago y Laura Abella

Miguel Lago es padre de cuatro hijos: Lucía, Diego, Anna y Robinson. "Yo creo que soy muy buen padre, al menos lo intento. Soy un padre activo, soy un padre que juega, que está pendiente, que los lleva al cole, que habla, que ríe. Soy un padre presente, que creo que es el valor fundamental", comentó en una entrevista en Pronto.

No obstante, el camino hacia la paternidad no ha sido sencillo. Fue en Y ahora Sonsoles donde contó uno de los episodios más angustiosos de su vida: cuando nació su hija Anna. Todo ello, con relación a las complicaciones que sufrió Alice Campello cuando llegaba al mundo su cuarto hijo, una temática que trataron aquella tarde en el programa del que es colaborador.

"En el nacimiento de Ana, nuestra tercera hija y cuarto embarazo, el parto iba bien, de hecho llamamos a su madre y nos hicimos fotos. Pero, de repente, aquello fue como cuando se desprende una manguera de un grifo. Mi esposa, Laura, comenzó a emanar sangre, se la llevaron con absoluta urgencia a quirófano, donde le pusieron el balón de Bakri, que era el primero que ponían en el hospital de Arganda del Rey", narró el cómico en el programa, tal y como recoge El Confidencial.

Un parto prematuro, que presentó complicaciones, tal y como contó el humorista en enero de 2023. "A mí vino un médico y me dijo que estaba en claro riesgo vital, y esa frase es demoledora", expresó.

El humorista confesó que fueron "unas horas angustiosas". Miguel Lago contaba que con el tiempo, lo puede contar "con tranquilidad" porque "Dios no quiso que a mi esposa le tocase en ese momento. No se murió porque no tocaba".

La adopción de Robinson

Tras la llegada al mundo de Anna, el cuarto miembro de la familia Lago-Abella no tardó en llegar. Se trata de Robinson, su cuarto hijo. "Ha sido el embarazo más largo. Muchos años, sin duda demasiados, pero la familia ya está completa. Ayer llegó a nuestros brazos el pequeño Robinson, nuestro ángel dominicano" manifestó el actor en sus redes sociales en junio de 2022.

En el programa conducido por Sonsoles Ónega, el humorista explicó cómo es el reto de ser padre adoptivo que. "(Mi hijo) tiene muchas dificultades, la primera es que está aprendiendo a amar, (…) soy consciente de que tengo que tener unas herramientas distintas a mis otros tres hijos", detallaba.

Con sus declaraciones, lanzaba un claro mensaje. "Por favor, no se puede estigmatizar, ni siquiera, a los niños de Europa del Este", afirmó. En el caso de su hijo, Miguel Lago declaró que solo tenía "dos opciones": "O venir a pasar el resto de su vida en nuestro país con una familia que solo lo que queremos es darle amor o perderse para siempre, y creo que la opción buena era la primera".