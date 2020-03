Miley Cyrus amenaza con abandonar EEUU si Donald Trump gana las elecciones

Ya sabemos que la cantante siempre se ha declarado defensora de los derechos de los animales, cosa que el posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos le da un poco igual. Encima, Donald Trump, ha ganado su puesto en siete estados durante las primarias, entre ellos, Tennessee, de donde procede la cantante.

Por todo ello, Miley Cyrus le ha dedicado un post en Instragram donde ha dejado claro lo que piensa del multimillonario Donald Trump:

"Nunca digo nada que no sea en serio", indica. "Me aterroriza y entristece increíblemente, no solo por nuestro país sino también por los animales a los que amo más que a nada en este mundo. Mi corazón está roto en 100.000 pedazos. Creo que voy a vomitar. Esa foto a la derecha es realmente inquietante. ¡TÚ no eres el destino! No es asunto tuyo decidir cuándo la vida de un ser vivo ha terminado. ¡Y NO ERES DIOS POR MUCHO QUE ASÍ LO CREAS!”. Cyrus concluye: "A la mierda. Si este es mi Presidente, me voy del país".