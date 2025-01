Miley Cyrus deslumbra con una larga coleta y un look transparente

Miley Cyrus es considerada un icono de la música rompedor a nivel artístico y estilístico. Y ha vuelto a demostrar por qué merece ese reconocimiento con su nueva sesión de fotos, realizada por Vijat M, cuyo resultado ha publicado en su perfil de Instagram el miércoles 29 de enero.

En la imagen, la artista estadounidense aparece con una larga coleta ponytail XL, considerado un elemento fundamental de la nueva moda por su representación del maximalismo y de la exageración propia de estos tiempos. Pero no solo eso: la fotografía muestra un look transparente que ya le habíamos visto a Miley Cyrus.

La estrella pop compartió el 27 de enero unas imágenes en el photocall de la película The Last Showgirl junto a Pamela Anderson, la protagonista del largometraje para el que Miley Cyrus ha compuesto su canción principal: Beautiful That Way. Allí, la artista ya lucía frente a las cámaras su atrevido look con una cremallera en el centro.

Además, la estadounidense compartió una conversación con Pamela Anderson por el estreno de la película, que no llegará a los cines de España hasta el 14 de marzo. "Desde que era pequeña, solo era Pam cuando la gente me preguntaba qué quería ser cuando creciera", le dice Miley Cyrus. "Yo decía tú, y todo el conjunto. Los tatuajes, el cabello, todo. Eso es todo lo que quería hacer, ¡quería ser una showgirl!", añade.

Entre las reacciones a la nueva imagen de la cantante, varios usuarios en redes sociales preguntan sorprendidos si se trata realmente de Miley Cyrus. "Aunque me hubieran dado cien intentos, no habría sabido que era Miley Cyrus. No la reconocí en absoluto. ¡Pero luce genial!", dice @DentedDanny en X (antes Twitter).