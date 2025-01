Los mejores looks de la alfombra roja de los Globos de Oro 2025: de Miley Cyrus a Ariana Grande

Los Globos de Oro 2025 (Golden Globes, en inglés), celebrados durante la madrugada del 5 al 6 de enero, han reunido a grandes rostros del mundo de la actuación o de la música durante su glamurosa alfombra roja previa a la entrega de premios, donde se han alzado vencedoras las películas The Brutalist y Emilia Pérez y las series Shōgun y Hacks.

Entre las estrellas que han posado ante las cámaras, se encuentran artistas como Miley Cyrus o Ariana Grande, así como actrices de renombre como Zendaya o las galardonadas Demi Moore y Zoe Saldaña. Entre los famosos masculinos, destacan los vestuarios de Timothée Chalamet o del modelo, actor y bailarín Alton Mason.

Miley Cyrus

La estrella pop estadounidense, nominada a mejor canción original por su tema Beautiful That Way para la película The Last Showgirl, ha lucido un diseño de Celine con la espalda abierta y un escote en forma de V.

Miley Cyrus | Getty Images

Ariana Grande

Uno de los rostros más esperados en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025 ha sido Ariana Grande, flamante coprotagonista de Wicked nominada a mejor actriz de reparto. En cuanto a su look, ha presentado un Givenchy vintage.

Ariana Grande en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Zendaya

Zendaya, nominada a mejor actriz de comedia o musical por la película Rivales de Luca Guadagnino, ha brillado en la alfombra roja con un diseño de Louis Vuitton en naranja vitamina.

Zendaya en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Demi Moore

Antes de proclamarse ganadora en la categoría de mejor actriz de comedia o musical por su actuación protagonista en La sustancia, Demi Moore ha posado ante las cámaras con un vestido dorado de Armani Privé.

Demi Moore en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Zoe Saldaña

La también premiada Zoe Saldaña a mejor actriz de reparto por su papel en Emilia Pérez ha optado por un Saint Laurent con capa incluida.

Zoe Saldaña en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Nicole Kidman

Entre las nominadas a la categoría de mejor actriz de drama estaba Nicole Kidman, protagonista de Babygirly estrella de la alfombra roja con un vestido con la espalda descubierta de Balenciaga.

Nicole Kidman en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo, protagonista de Wicked y nominada a mejor actriz de comedia o musical, ha llamado la atención en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025 con una estructura de Louis Vuitton.

Cynthia Erivo en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Sharon Stone

A pesar de no estar nominada, Sharon Stone tampoco ha querido perderse la alfombra roja.

Sharon Stone en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Timothée Chalamet

El actor estadounidense Timothée Chalamet, nominado a mejor actor de drama por la película A Complete Unknown, ha estrenado el primer look de Haider Ackermann para Tom Ford en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025.

Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2025 | Getty Images

Alton Mason

Alton Mason, modelo, actor y bailarín estadounidense, ha destacado entre los rostros masculinos con un vestuario más arriesgado. Eso sí, ha cumplido con la tónica general en cuanto al color, apostándolo todo al negro.