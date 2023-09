Miley Cyrus habla de su evidente bisexualidad cuando era joven a raíz de una foto con Taylor Swift, Demi Lovato y Emily Osment

Miley Cyrus regresa el viernes 25 de agosto con 'Used To Be Young'. | Getty Images

Miley Cyrusha echado la vista al pasado con Used to be Young, su último sencillo.

Para promocionar la canción, Miley también ha reflexionado de su pasado de la mano de la cadena ABC en una entrevista en retrospectiva,en la que ha hablado sobre su evidente bisexualidad cuando era joven, en la época de Hannah Montana.

Mirando a cámara, la artista ha mostrado una antigua foto de ella misma junto a su compañera de reparto Emily Osment, Taylor Swifty Demi Lovato saliendo de los premios Grammy 2009 para ir a The Cheesecake Factory.

"Esta foto se ha convertido en un meme, si eres la Miley de tu grupo de amigos. Si no sabíais que era bisexual en esta maldita foto no se que está mal con vosotros, es decir, ¿hola? mirad esta foto", ha dicho la intérprete en tono sarcástico resaltando la evidencia de su orientación sexual por su forma de vestir.

No es la primera vez que la artista habla abiertamente sobre su sexualidad, ya lo hizo en el podcast Call her daddy en el año 2021: "Todo el mundo podría estar de acuerdo en que los penes son geniales para hacer esculturas, pero más allá de eso tampoco me interesan demasiado. Y digo esto de verdad, es lo que realmente siento. Y me siento muy bien diciéndolo. Las chicas son mucho más sexys. Todos sabemos eso".

A los 14 años Miley ya tenía muy claro que le gustaban hombres y mujeres, al igual que ahora a sus 30 años.