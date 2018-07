Miley Cyrus publica una imagen en Instagram con la nariz sangrando

SELFIE SANGRIENTO

Si los rumores sobre el consumo de alcohol y drogas de Miley Cyrus no dejan de sucederse, la cantante también se encarga de alimentar la polémica. Miley no ha dudado en publicar una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece sangrando por la nariz mientras enseña su mano manchada también de sangre. No sabemos si se trata de otra de sus bromas o es real, el caso es que ella sabe bien como seguir dando de qué hablar.