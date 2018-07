Miley Cyrus, Robin Thicke, Ke$ha, Marilyn Manson y Ricky Martin, imitados en Tu Cara Me Suena

Esta semana, hemos tenido la visita de uno de los concursantes más memorables de la segunda edición de Tu Cara Me Suena, Arturo Valls. El presentador de Ahora Caigo y Me resbala ha vuelto a regalarnos uno de los momentos más divertidos del programa con su imitación de Miley Cyrus. Arturo ha cantado ha cantado una de las últimas canciones de la cantante, We can't stop. Además, Arturo hizo con Xuso Jones una imitación que Miley Cyrus hizo con Robin Thicke en MTV VMAs de este año.

Por su parte, Xuso Jones ha protagonizado una de las actuaciones más sexys de la gala. Rodeado de todas las bailarinas de Tu Cara Me Suena, la profesora Miryam Benedited incluída, Xuso ha imitado a Robin Thicke. Ha cantado uno de los éxitos del momento Blurred Lines.

Florentino Fernández ha dado mucho miedo. Se ha metido en la piel de Marilyn Manson y ha hecho una actuación muy siniestra con la que Mónica Naranjo ha disfrutado muchísimo. Ha cantado Sweet dreams.

Ataviada con un pelucón rubio y un corpiño, Llum Barrera se ha metido en la piel de Kesha y ha cantado la canción con la que se dió a conocer, Tik tok.

Melody se ha metido, por primera ver, en la piel de un cantante masculino y no ha sido otro que Ricky Martin. Ha cantado La copa de la vida, que fue la canción del Mundial de Fútbol de 1998.

Mira el resto de las actuaciones de la gala