Mina El Hammani, actriz de Élite, deja sin palabras a Broncano con su respuesta a la pregunta de sexo

Si pasas por La Resistencia hay dos preguntas que, respondas o no, te van a hacer sí o sí... Mina El Hammani, protagonista de Élite en Netflix, fue sincera y dejó a Broncano con la boca abierta con una de sus respuestas.

Cualquier cosa puede pasar en La Resistencia de David Broncano. Si ya el año pasado Gerard Piqué confesaba que tenía más dinero que el Espanyol Futbol Club, no sabemos qué tipo de invitados (y qué tipo de respuestas) podremos ver y escuchar esta nueva temporada.

Una de las primeras invitadas de este mes de septiembre ha sido Mina El Hammani, una de las actrices que protagoniza Élite. Aunque empezó la entrevista tímida, la joven no se dejó nada en el tintero y contestó a todas las preguntas de Broncano. Incluso las más comprometidas.

Después de confesar que en su cuenta del banco tiene "menos de 50.000 euros", llegó la temida pregunta sexual. Broncano le preguntó cuántas veces había mantenido relaciones en el último mes, a lo que la actriz, sin dudarlo ni un segundo, contestó: "cero".

Anonadado por la respuesta, Broncano hizo la explicación de rigor: "Cuenta todo. Aquí en las relaciones sexuales incluimos todo, para que no me mientas sin tú saberlo", decía, refiriéndose a la masturbación. Sin embargo, Mina El Hammani siguió manteniendo su respuesta, asegurando que trabaja mucho y que no tiene tiempo.