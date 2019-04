El merecido reproche de Amaia Salamanca a Broncano: "¡Encima era mi cumpleaños!"

Amaia Salamanca ha sido una de las últimas invitadas de 'La Resistencia', el programa de entrevistas en clave de humor que presenta David Broncano en Movistar +. La actriz ha confesado que no es rencorosa, pero menudos 'zascas' que se llevó en de Jaén.

Amaia Salamanca es uno de los rostros más conocidos de este país. Su carrera como actriz la ha llevado tanto al cine como la televisión, además de ser portada de revista en numerosas ocasiones. Sin embargo, para el equipo de producción de 'La Resistencia' hay alguien por encima de Amaia Salamanca, por lo menos en cuanto a lo que el 'nivel 'estrella' se refiere.

Sí, Gerard Piqué tiene prioridad ante Amaia Salamanca. La entrevista al jugador del Barça la semana pasada se fraguó mediante redes sociales, casi de manera espontánea. Así, al equipo de coordinación de invitados no le quedó otro remedio que posponer la entrevista con la actriz para tener ese día al marido de Shakira en el programa.

Así, con este contexto previo, Amaia entró al plató dirigiéndose a Bronca como el "hombre íntegro que me da la patada para traer a Piqué". "Y no solo eso, es que el jueves era mi cumpleaños. Para mí era muy emocionante venir aquí", continuó Salamanca. "Aquí estoy, para que veas que no te tengo ningún tipo de rencor, hijodep***" , le espetó.

"Es que Piqué vive muy lejos...", se justificaba Broncano, sin éxito y entre bromas del público. ¿Y cuál fue la excusa que le dieron a la actriz para cancelar su entrevista?, "Que venía otra persona que solo podía venir ese día", declaró.