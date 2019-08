Mireddys González, mujer de Daddy Yankee, explica cómo ha perdido 10 kilos

Mireddys González, conocida en el mundo celebritero por estar casada con el reggaetonero Daddy Yankee, ha confesado a sus casi 500.000 seguidores de Instagram que ha estado trabajando para mejorar su figura y perder peso, consiguiendo ya bajar 10 kilos.

"A las chicas que me preguntan cómo he logrado bajar de peso, les digo que no fue de un día para otro", ha admitido Mireddys González. "Llevo desde febrero haciendo la dieta 'Keto low carb' (baja en carbohidratos). Nada de pan ni refrescos", continua.

"Cuando me da ansiedad de comer me bebo una taza de café negro con azúcar morena, ya que el café a mi me funciona como supresor de apetito y a la vez me quita la ansiedad de los dulces", ha aconsejado Mireddys González, quien no ha dudado en dar algunos 'truquillos' de cómo combatir con la gula.

Al parecer, a Mireddys González le ha estado funcionando bastante bien ésta dieta durante los últimos meses, ya que acaba de anunciar a través de redes que va por los diez kilos perdidos, le faltan otros tres para mejorar su figura.