Anuel AA, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee y Ozuna estrenan 'China'

Juntos pero no revueltos. Cinco de los reggaetoneros con más éxito del momento se unen para un tema juntos que promete hacernos mover las caderas estas noches de verano. "¿Quién está ready para esto?", preguntaba Karol G en Instagram, donde además ha aprovechado para disipar los rumores de crisis con Anuel AA. J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee se unen a ellos para 'China'.

Con frases tan conocidas como 'tu me dejaste caer, pero ella me levantó', Daddy Yankee nos demuestra que no olvida sus orígenes por muchos años que pasen.

Aunque de momento solo podemos escuchar 'China' en las plataformas de streaming, pronto tendremos un vídeo en Youtube en el que puede que veamos a los artistas latinos reconvertidos en estrellas orientales. ¡Estaremos atentos!