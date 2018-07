Missy Elliott vende más que Katy Perry tras su actuación en la Super Bowl

Que un artista tenga el honor de actuar en el espectáculo con más audiencia del año como es la Super Bowl es algo que, logicamente, también se recoge en las listas de ventas.

Y aunque Katy Perry, la gran protagonista de la actuación, ha conseguido impulsar sus singles en la lista de iTunes de Estados Unidos colocando Roar en el puesto 29, Fireworks en el 33, Dark Horse en el 40 y un más relegado I kissed a girl en el 89; otra artista de las que actuaron en el descanso le ha ganado indiscutiblemente.

Para sorpresa de todos Missy Elliott ha vendido muchas más canciones que Katy Perry tras su actuación en la Super Bowl, consiguiendo que su tema Work it esté en tercera posición solo por detras de Mark Ronson y Ed Sheeran y también acapare la cuarta y la quinta posición con Get ur freak on y Lose control.

Del que no hay ni rastro en las listas de ventas es de Lenny Kravitz, aunque también hay que decir a su favor que su participación en el show fue anecdótica y no cantó ningún tema propio.