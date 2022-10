Muere Cormac, músico e hijo del actor Tim Roth, a los 25 años

Tim Roth y su mujer Nikki Butler están atrevesando por uno de los momentos más duros de su vida.

Su hijo Cormac fallecía el pasado 16 de octubre a causa de un coriocarcinoma, un cáncer poco común y bastante agresivo con las células germinales. Llevaba en tratamiento desde el noviembre de 2021 pero no hizo pública su enfermedad hasta julio de este año.

Sus padres y sus familiares lanzaban este lunes un comunicado informado de su muerte a los 25 años. Le describen como "un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Un hombre desde hacía poco. Le queremos. Le llevaremos con nosotros donde quiera que vayamos". Aunque han esperado un tiempo antes de hacer pública la noticia, el entorno reconoce que todavía están digiriendo esta terrible pérdida.

"El dolor llega a ráfagas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese precioso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos", dicen en el texto facilitado a los medios de comunicación.

Tim Roth y su mujer Nikki Butler // GTRES

Cormac Roth se graduó en el Bennington College y decidió centrar su carrera en la música, su gran pasión. Destacaba como guitarrista y compositor y llegó a dedicarse a ello de manera profesioal. En 2018 publicó su álbum debut, Phynton, y dos años más tarde colaboró en la banda sonora de la película Nuevo Orden, de Michael Franco.

El pasado mes de julio Cormac compartía su testimonio en su cuenta de Instagram, donde contó cuál era la enfermedad que le habían diagnosticado en noviembre de 2021 y que le había mantenido apartado de la vida social los últimos meses.

Los tratamientos eran complicados -llegaron a quitarle audición- pero se mostraba optimista. "No me ha quitado la voluntad de sobrevivir", dijo.

"El 21 de noviembre me diagnosticaron cáncer de células germinales en etapa 3. Desde entonces lo he estado combatiendo a diario, echándole todo lo que puedo. Quimio, quimioterapia de dosis alta, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc", contó en un texto sobre un vídeo suyo tocando el teclado.

Además de dar los detalles de su cáncer y los efectos que había tenido en él, Cormac pedía a sus seguidores que repartiesen cariño y bondad a las personas que estuviesen atravesando un momento parecido.

"Se llama coriocarcinoma, es raro y ha logrado mantenerse muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le lance. Me ha quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado. Si tú o alguien a quien amas se ve afectado por el cáncer, no dudes en comunicarlo porque es una montaña rusa emocional diferente a cualquier otra cosa. Os quiero a todos, por favor, aseguraos de hacer las cosas que amáis. La vida es corta, es el caos. Y nunca sabes cuándo vas a ser tú".