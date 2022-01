Muere el hijo de la actriz Regina King el día que cumplía 26 años

Ian Alexander, el único hijo de la actriz Regina King, ha fallecido el mismo día que el joven cumpliría 26 años, el pasado 19 de enero. Según el medio TMZ, la policía investiga el caso como si se tratase de un suicidio. Su madre Regina King había expresado alguna vez su preocupación por los problemas emocionales del joven.

La propia actriz, de 51 años, ha confirmado la triste noticia con un comunicado en el que pide respeto en estos momentos tan difíciles. "Nuestra familia está destrozada en lo más profundo por la pérdida de Ian. Él era una luz brillante que se preocupaba por la felicidad de los demás. Pedimos privacidad. Gracias".

Hace un año, el mismo día que su madre soplaba las velas de su 50 cumpleaños, su hijo aprovechaba para dedicarle unas bonitas palabras llenas de orgullo y admiración. "Feliz cumpleaños a mi compañera, ¡estoy muy orgulloso de ti y me siento inspirado por tu arte y tu amor! Haber sido testigo de la manera en la que te has enfrentado a la vida y cómo lo has llevado a cabo me hace sentirme muy agradecido. Poder tenerte como madre es el regalo más grande que podría pedir. Ser todo lo que eres y tener siempre tiempo para estar ahí, amándome y apoyándome incondicionalmente es algo increíble. Eres un verdadero superhéroe. ¡Te amo mamá, este y todos los días de mi vida!".

Madre e hijo guardaban tan buena relación que incluso el joven acompañó a su madre en uno de sus grandes reconocimientos profesionales. Ian acompañó a King en la ceremonia de los Emmy del año 2015, en la que la actriz recibió el Premio Emmy a Mejor Actriz Secundaria por su papel en American Crime.

Ian nació fruto de la relación de la actriz con Ian Alexander, con el que King se casó en 1997. Nueve años después, en 2006, se separaron entre acusaciones de malos tratos.