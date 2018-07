Muere Reg Presley, cantante de The Troggs

El intérprete de Wild Thing falleció en su casa de Andover (sur de Inglaterra) rodeado de sus familiares y amigos, informó a través de Facebook el publicista Keith Altham.

Presley anunció que le habían detectado un cáncer de pulmón en enero de 2012 después de sentirse indispuesto en diciembre de 2011 durante un concierto en Alemania, lo que obligó a su hospitalización.

RIP Reg Presley of The Troggs. A true pioneer of R 'N R music/Genius songwriter — Billy Corgan (@Billy) 5 de febrero de 2013

"Las pruebas mostraron que de hecho tengo cáncer de pulmón. Estoy recibiendo un tratamiento de quimioterapia y de momento no me encuentro muy mal", informó hace un año el cantante, que aprovechó para anunciar su retirada de los escenarios.

El británico formó The Troggs en la década de los sesenta y el grupo de rock saltó a la fama con Wild Thing y, posteriormente, con With A Girl Like You o Can't Control Myself.

The Troggs - Wild thing

The Troggs - With a girl like you