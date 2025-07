Esperansa Grasia, segunda en 'Tu cara me suena': "Me han llegado ofertas de discográficas para hacer música"

Esperansa Grasia llegó a la doceava edición de Tu cara me suena como humorista, y parece que ha terminado el programa como una posible cantante.

La valenciana Gemma Palacio, que se esconde bajo su curioso pseudónimo, llegó a la final del concurso de Antena 3 gracias a Bertín Osborne, que le cedió su plaza. La cómica de 24 años decidió imitar a Carla Morrison con Disfruto, una actuación que confirmó sus cualidades vocales. Para su inmensa sorpresa, finalmente quedó la segunda clasificada, solo por detrás de Melani y por delante de Mikel Herzog Jr., Ana Guerra y Gisela.

"Pensaba que la gente me iba a machacar por llegar tan lejos sin ser cantante", cuenta para El País. "Temía que me dijeran que estaba ahí por mis seguidores en TikTok. Yo ni siquiera pedí el voto los días antes en mi perfil. Me dolía porque, para mí, Mikel, Ana y Gisela lo hicieron increíble".

¿Futura cantante?

En esta misma entrevista, Esperansa Grasia cuenta que antes de Tu cara me suena solo había cantado en el coro de su pueblo, pero que después le han llegado ofertas discográficas: "Mi hermanico es quien me lleva las cosas y durante la final le llegaron tres correos con propuestas distintas", comenta.

Sin embargo, y aunque el jurado de Tu cara me suena destacó su buen hacer sobre el escenario, Esperansa Grasia no está segura de querer iniciar una carrera musical. "Yo quiero ir con pies de plomo. No quiero hacerlo solo para aprovechar la oportunidad. A mí me gusta hacer mis vídeos en TikTok", asegura.

Y añade: "La industria de la música es algo muy complejo y muy difícil de hacer. Solo lo intentaría si de verdad diera con un estilo propio y con canciones que me llegan a mí al corazón. De momento, seguiré cantando en el coro y yendo a clases. He aprendido tanto con las que me daban en el programa que he pensado en continuar".