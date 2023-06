Naim Darrechi se envuelve en una nueva polémica: detenido tras agredir a periodistas en México

El problemático influencer Naim Darrechi ha vuelto a hacer de las suyas.

Se trata de un TikToker mallorquín de 21 años conocido por su errático comportamiento y estar involucrado en numerosas polémicas, principalmente relacionadas con abusos sexuales, consumo de drogas y con sus malos modales.

Hace tiempo que el creador de contenido puso rumbo al continente latinoamericano, donde reside actualmente, y acaba de ser detenido en México por agredir y escupir a varios periodistas.

Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los medios se acercaron a Naim y a su pareja Yeri Mua, influencer mexicana con la que espera un hijo, que hace unas semanas denunciaba por redes sociales que había sufrido malos tratos por parte del mallorquín.

"Yo no quiero tener un hijo con alguien que me ha golpeado, no quiero nada de él dentro de mí", explicaba eln un vídeo en su perfil.

Los medios se han acercado a la pareja para hacerle unas preguntas y, pese a la amabilidad de Yeri, Naim no ha dudado en mostrarse violento desde el primer momento con comentarios como "¿oye iros a tomar por culo no un poquito?", "estoy hasta la polla ya" "os voy a escupir hijos de puta" o "que la dejéis que está embarazada", en referencia a su novia.

Después de todo tipo de improperios el TikToker ha empezado a pegar a las cámaras y ha sido detenido por la policía del aeopuerto y trasladado a dependencias policiales.

Se trata de un comportamiento habitual en el "influencer", que hace meses fue denunciado por la ministra de Igualdad Irene Montero después de afirmar en un vídeo que eyaculaba dentro de sus parejas sexuales sin su consentimiento.