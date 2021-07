Naím Darrechi pretende disculparse por presumir de abusar sexualmente de mujeres con este vídeo

Te interesa Las graves declaraciones de Naím Darrechi: asegura que es estéril para para mantener relaciones sin preservativo

Ahora pide perdón. Después de alardear en una entrevista que engañaba a las chicas diciéndoles que es estéril para así poder mantener relaciones sexuales sin preservativo, el tiktoker mallorquín Naím Darrechi ha publicado un vídeo de arrepentimiento en Instagram Stories. Lo ha hecho después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, denunciase públicamente el asunto y anunciase la decisión del Gobierno de tomar medidas legales.

Te contamos la historia paso a paso y rescatamos las primeras declaraciones de Darrechi junto a su vídeo de perdón para que entiendas todo lo que está pasando.

Qué dijo Naím Darrechi y cuándo lo dijo

Fue el lunes 12 de julio cuando la cuenta de YouTube MostopapiTV publicó una entrevista con Naím Darrechi. Este joven de 19 años es el tiktoker más famoso de España. Tiene 27 millones de seguidores. Su éxito le viene por los bailes que publica.

En el vídeo de la entrevista/charla, Darrechi afirmaba no sentirse cómodo teniendo relaciones sexuales con preservativo. Por eso lo evita, y como nunca ha tenido ningún susto, pensó que podía ser estéril.

Nada ni nadie se lo ha confirmado pero él lo usa como táctica para que sus parejas sexuales no se escandalicen cuando se dan cuenta de que no toma ningún tipo de precaución.

"Me cuesta mucho con condón. Nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre'", asegura el tiktoker, que presume de "siempre acabar dentro".

Mostopapi, al otro lado de la pantalla, no daba crédito a lo que estaba escuchando y le preguntó si las chicas no le decían nada cuando eran conscientes de que no había utilizado ni preservativo ni cualquier otro método para evitar el embarazo. "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: 'Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos'. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega, que aquí algo que no...", contestó, dejando claro que ningún médico le ha confirmado nunca que sea estéril ya que se trata de conjeturas suyas.

Qué ha pasado con el vídeo

Con el vídeo circulando en Twitter no tardaron en llegar las críticas. Y, ante el merecido aluvión de comentarios, acusando a Naím Darrechi de hacer apología "de la violación y el abuso sexual", MostopapiTV eliminó el vídeo de la entrevista de su canal de YouTube, centrado principalmente en relacionados con la pornografía y el sexo.

Aún así, el vídeo sigue circulando por redes.

La denuncia de la ministra Montero

Las palabras de Naím Darrechi ha sido rápidamente contestadas por la ministra de Igualdad Irene Montero, que el mismo lunes señaló que se trata de un caso de abuso sexual y avisó de que iba a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, publicó en Twitter.

También la consellera de Igualdad del Govern, Mercedes Garrido publicó un mensaje de enuncia en Twitter anunciado que el Institut Balear de la Dona (IBDona) estaba estudiando las medidas legales que se pueden tomar.

El vídeo de Naím Darrechi para pedir perdón

Al revuelo levantado y las medidas legales anunciadas por el Gobierno central y el autonómico le ha seguido el vídeo de disculpas de Darrechi, que ha publicado un vídeo a través de Instagram Stories para decir que no quería decir eso.

“Tengo que pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Esto es una locura que he dicho yo. Ojalá que no hubiese salido. Todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Lo siento”, dice en este vídeo, en el que asegura que lo mejor hubiese sido que se hubiese cortado ese trozo de la entrevista y que no hubiera salido. "Ha sido una cagada".