La NASA se ofrece a ayudar a Justin Bieber para hacer un concierto en el espacio

Parece queJustin Bieber puede conseguir todo lo que se proponga. El cantante canadiense publicó en su cuenta de Twitter el deseo de realizar un concierto en el espacio.

Esto se quedaría en algo anecdótico si no fuese porque la propia NASA le ha contestado diciéndole que 'quizá pueden ayudarle con eso'.

Maybe we can help you with that. 'All Around the World,' next off it? RT @justinbieber: I wanna do a concert in space