Los últimos 10 años de Melani: de ganar 'La Voz Kids' a ser la favorita de 'Tu cara me suena 12'

Durante los últimos 10 años, Melani ha pasado de ser una niña anónima a convertirse en un fenómeno musical y televisivo.

La joven de 18 años nació el 10 de junio de 2007 en La Eliana (Valencia). Su nombre real es Melani García Gaspar, tiene ascendencia hispano-argentina y su carrera como cantante comenzó en 2015 cuando se unió a un coro local llamado Unió musical de l'Eliana. Aparte de intérprete, Melani es "actriz, bailarina, presentadora, compositora, escritora, instrumentista y políglota", según reza su descripción de Instagram.

2018: ganadora de 'La Voz Kids'

El primer acercamiento de Melani con la televisión tuvo lugar en 2018, cuando participó como concursante en La Voz Kids 4. La pequeña estuvo en el equipo de Melendi y llegó a la gran final, donde decidió interpretar el aria Nessun dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Consiguió alzarse ganadora por su sorprendente capacidad vocal para cantar lírico.

Un año después, en La Voz Kids 2019, Melani acudió al concurso como invitada para sorprender a los coaches reviviendo su actuación ganadora, con un oso de peluche junto a ella en el escenario.

2019: representante de España en Eurovisión Junior

Aparte de su aparición sorpresa en La Voz Kids 5, Melani fue un paso más allá en 2019 proclamándose la representante de España en Eurovisión Junior por elección interna. Así, el país volvía al festival después de 13 años de ausencia. Su actuación con Marte reivindicaba el cuidado del medio ambiente y aprovechaba la capacidad vocal de la artista con notas altas.

Finalmente, Melani quedó tercera con 212 puntos y, tras finalizar el certamen, protagonizó un momento viral por su espontaneidad y su felicidad contagiosa durante una entrevista. "Yo lo voy a celebrar con un helado porque claro, durante estas semanas no podía tomar cosas frías por la voz, tenía que cuidarme, y ahora que ya he cantado estoy hasta afónica de tanto que he gritado. ¡Así que un helado, yuuuuujuuu, y superfiesta!", gritaba al micrófono.

Años después, en Eurovisión Junior 2024, Melani recreó su vídeo viral como presentadora del certamen infantil, donde demostró tener alto nivel de inglés junto a los otros dos presentadores: Ruth Lorenzo y Marc Clotet. Un trío de españoles, ya que el festival se celebró ese año en la Caja Mágica de Madrid.

2025: favorita de 'Tu cara me suena'

Unos meses después de presentar Eurovisión Junior, Melani ha vuelto a la televisión como uno de los nueve concursantes de Tu cara me suena 12, junto a compañeros como Mikel Herzog Jr. o Gisela. Pero, a pesar del alto nivel de esta edición del concurso, la joven artista se ha erigido como la favorita indiscutible para llevarse la victoria.

Desde la primera gala de Tu cara me suena, Melani dejó impactados a todos los espectadores y al jurado con su imitación de Céline Dion con Hymne à l'amour, la canción que interpretó en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Cuando uno canta a ese nivel y lo hace tan bien, las lágrimas de emoción de haber cumplido con la misión son tan fuertes que te has puesto emocionada", dijo Chenoa. "A mí que me emocione la gente a veces hasta me cuesta un poco, y cuando escucho un tema como este, con una niña de 17 años haciendo esa bestialidad con ese sentimiento... Me dejas absolutamente sin palabras. Creo que tus compañeros han notado que estás jugando en otra liga. Voces como la tuya hay muy pocas en el mundo".

Melani ha tenido que compaginar su paso por Tu cara me suena con los estudios para los exámenes de selectividad, en los que finalmente ha conseguido nota suficiente para estudiar lo que quiere. A pesar de este obstáculo, la cantante lidera la clasificación general del programa gracias a otras actuaciones como la de la Gala 10, donde hizo "la mejor imitación de Shakira de la historia", tal y como dijo Manel Fuentes. Además, Melani ha cumplido su mayoría de edad durante la grabación de TCMS.